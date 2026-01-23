Autoblog Podcast #S2E01: Volvo EX60 + weigerende Tesla

Terug van weggeweest: de Autoblog Podcast.

De Autoblog Podcast met Nicolas & Wouter is terug en het is weer ouderwets: een beetje autonieuws, een beetje Marktplaats-therapie en vooral veel zijpaadjes.

Nicolas is verhuisd en heeft “toevallig” alweer een nieuwe auto gekocht, maar houdt nog even spannend wát het is. Wouter heeft ondertussen winterbanden onder de Porsche gegooid en ontdekt: met sperdiff kun je in de sneeuw ineens wél leuke dingen doen.

Dit in veel meer in het zelf verzonnen tweede seizoen. Want zo gaat dat. Je kunt de Autoblog Podcast luisteren in je favoriete podcast app. Liever kijken? Check de video hierboven of op YouTube!