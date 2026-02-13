Politie geeft oude Porsche 911-politieauto gratis weg op social media, blijkt lege huls

Een 911 G-model in politiekleuren, die lusten we wel.

Voor niets komt de zon op en het zonlicht van die grote vuurbal zou het enige in de wereld moeten zijn dat echt gratis is. Dus zelfs wanneer de officiële Facebook-pagina van de Belgische Federale Politie iets weggeeft zonder te betalen, moet je op je hoede zijn.

Het centrale politiekorps van onze zuiderburen gooide bovenstaande afbeelding op Facebook. Want ja, net als onze Rijkpolitie reden de Belgische agenten in de jaren ’70 rond in 911’jes. Sterker nog, de flikken bestelden zelfs een stel Targa’s met 2.7 Carrera RS-motor met 210 pk.

De winactie

Bij de afbeelding van de politie-911 schrijft het social media team: ”Doe mee en win één van onze politie-oldtimers! Tag 2 vrienden en deel. Je hebt tot 17 februari om deel te nemen!”, gevolgd door een legitieme link naar een Microsoft Clouds-bestand. Verder geen toelichting over waarom er een oude 911 wordt weggegeven of wat voor model het precies is.

Wie op de link klinkt, deelt niet direct zijn bankgegevens aan Russische hackers. Je komt op een pagina uit waar je kunt aangeven of je je persoonlijke gegevens wilt delen om aan de wedstrijd mee te doen. Het gaat nog steeds om de Federale Politie, dus je gaat ervan uit dat je gegevens veilig zijn bij ze. Wie toch goed opgevoed is en op ‘Nee’ klikt, komt op precies dezelfde pagina uit als de mensen die akkoord geven.

Je krijgt vervolgens twee agenten te zien die je met een tablet en laptop streng aankijken. ”En als dit nu eens een poging tot phishing was? Wees op je hoede voor gratis online wedstrijden en artikelen en geef geen persoonlijke gegevens zonder zeker te zijn!”, staat er bij de agenten.

Aandacht voor #SCAM

De gratis winactie voor de Porsche blijkt dus nep te zijn. Niemand maakt kans op een 911 in oude politiekleuren. Het was een lokkertje om te kijken of mensen op de link zouden klikken en akkoord zouden gaan met het delen van hun persoonsgegevens. Hiermee wil de politie, de cyberpreventiecampagne SCAM onder de aandacht brengen. SCAM is niet alleen de term voor oplichting, maar ook een afkorting voor “Stay Connected. Act Mindfully”.

De politie spreekt van een groot succes: ”Hoewel velen al snel doorhadden dat het om een nepwedstrijd ging om onze #SCAM-campagne te lanceren, zijn anderen toch in de val gelopen.” 3.350 keer werd er op de link geklikt. 77 procent ervan (2.580 mensen) gaf aan bereid te zijn hun persoonlijke gegevens door te geven.

”De veiligheid van onze burgers waarborgen, ook online, is onze prioriteit. Aan de hand van de preventiecampagne #SCAM willen we de kennis en de reflexen van de bevolking op het vlak van online dreigingen, die elk jaar talrijke slachtoffers maken, versterken. Laten we samen met onze partners meewerken aan een veiligere digitale omgeving”, verklaarde de commissaris-generaal van de Federale Politie Eric Snoeck.

De moraal van het verhaal: klik nooit op gratis winacties. Ook niet als ze van betrouwbare bronnen zoals de Federale Politie komen.

Bron: Politie.be