Autoblog Podcast #S2E05: Audi RS5 + PHEVs zijn niet eerlijk

Dit is Autoblog Podcast seizoen 2, aflevering 5.

Nico is tevreden: de Volvo is uitgelijnd (de auto, niet de hond), het stuur staat weer recht en het rijdt ontspannen. Wouter vertrouwt het natuurlijk niet en vraagt zich af wat er nú weer is gebeurd.

Het grootste nieuws: de nieuwe Audi RS5 is officieel. Na alle lekken weten we het nu echt: sedan én Avant, een 2.9 V6 met 510 pk plus 129 pk uit een elektromotor. Samen goed voor 639 pk. Snel?

Dan door naar de plug-in hybrides. Op papier zijn ze altijd fantastisch zuinig, maar in de praktijk blijken ze gemiddeld 5,9 liter per 100 km te verbruiken, terwijl er 3 liter wordt beloofd. Dat is bijna 300% verschil.

Verder: Stellantis schrijft 25 miljard af op zijn EV-strategie. Zonder die kosten hadden ze gewoon winst gemaakt op brandstofauto’s. Dat zegt eigenlijk genoeg.

Dit en nog veel meer in deze nieuwe Autoblog Podcast!

Je kunt de Autoblog Podcast ook beluisteren via Spotify en Apple Podcasts.



