BMW bevestigt per ongeluk de komst van vierwielaangedreven M2

Hoera, de M2 wordt nog zwaarder!

Een echte BMW hoort natuurlijk – zeg het allemaal maar mee – achterwielaandrijving te hebben. Zeker als het een M-model betreft. Toch heeft BMW van de huidige generatie M3 een xDrive-uitvoering geïntroduceerd. En daar blijft het niet bij

M2 xDrive

Er komt namelijk ook een M2 met vierwielaandrijving. Collega Loek schreef vorig jaar al dat deze variant mogelijk in de pijplijn zat, maar nu hebben we bevestiging. BMW USA had per ongeluk al een aantal nieuwe varianten in de webshop gezet. Onder deze varianten zit de ‘2027 M2 xDrive’.

Qua techniek weten we al wat we kunnen verwachten. De M2 is in feite niks meer dan een ingekorte M3/M4, dus het xDrive-systeem kan één op één overgenomen worden. Dat betekent dat de nadruk nog steeds op de achterwielen ligt. Sterker nog: er is een 2WD-modus waarin al het vermogen naar de achterwielen gaat. Als je wil is het dus nog steeds een échte BMW.

Gewicht

De M2 xDrive zal ook een stukje sneller zijn dan de standaard M2. Die gaat in 4,0 seconden van 0 naar 100 km/u, de xDrive kan daar zomaar een paar tienden onder duiken. Het nadeel is dan weer het extra gewicht. Met xDrive zal het gewicht van de M2 waarschijnlijk uitkomen op circa 1.750 kg. En dat is dan de baby-M…

Er is meer

Maar wacht, er is meer. Naast de M2 xDrive zijn er nog meer nieuwe modelvarianten gelekt. Zo weten we nu ook dat er een M350 xDrive komt. Dit wordt de vervanger van de huidige M340i. Het lijkt erop dat die auto altijd vierwielaandrijving krijgt. Verder zitten er geen opzienbarende onthullingen tussen.

Enfin, de komst van de M2 xDrive is in ieder geval interessant. Misschien zit niet iedereen erop te wachten, maar dat hoeft ook niet. Meer keuze is altijd beter.