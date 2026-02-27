Vernieuwde Tesla Model Y in Nederland is ideaal voor Daan Willems en andere romantici

Da’s werkelijk iets aparts.

Heb jij het weleens op z’n Elon Musks gedaan? Da’s wanneer je achterin een Tesla met een gestrekte arm je wederhelft op zo’n manier beet hebt om je vijftiende kind te verwekken. Da’s echt werkelijk iets apart jonguh. Vandaag, een nieuwe optie voor de Tesla Model Y om het pakketje aan toevoeging helemaal compleet te maken.

Heb je geen idee wat er zich hierboven afspeelde? Zoek straks Daan Willems maar eens op op Instagram. Je weet niet wat je meemaakt. Goed, de Tesla Model Y dus. De opgefriste versie rijdt al een tijdje rond (zij het in kleine oplage) met plek voor vijf personen.

Toevoeging aan de Model Y

Sinds vandaag kun je de elektrische crossover ook bestellen met een derde zitrij voor zeven zitplaatsen. Of ja, zitplaatsen. Ruimtes met stoelen waar de doorsne homo sapien zijn ledematen niet kwijt kan. Met beide achterbankjes omhoog slinkt je bagageruimte van ruim 800 liter naar nog naar 400 liter.

Gelukkig kunnen zowel de stoelen achterin als op de middelste zitrij vrijwel helemaal plat geklapt worden. Daarmee creëer je de perfecte ruimte voor romantische escapades. Wat je ook kunt doen, is de achterste rij omhoog zetten en de middelste laten weg zakken. Dan heb je tijdens het bedrijven van de liefde een grote vlakke ruimte, maar ook een ruggensteuntje.

Wat kost de Tesla Model Y met zeven stoelen in Nederland?

In Amerika kon men ‘het’ al langer op z’n Musks doen in de Model Y zevenzitter, maar nu zit de versie dus ook in de Nederlandse configurator. Alleen de Long Range AWD en Performance-uitvoeringen zijn te bestellen met drie zitrijen. Er komt 2.500 euro bovenop de vraagprijs als je de optie aan vinkt.