Autoblog Spot van de Week: 3x Holden

Een Holden zie je nooit in Nederland, laat staan drie!

Sinds we deze rubriek begonnen zijn is er een breed spectrum aan auto’s voorbij gekomen, maar een auto uit Down Under zat daar nog niet tussen. Dat maken we nu even goed, want we vangen deze week drie Australische vliegen in één klap.

Één Australische auto tegenkomen is al bijzonder, maar @thomcarspotter wist er maar liefst drie te spotten in een Utrechtse parkeergarage. Als autokenner moet je van goeden huize komen om deze auto’s te herkennen, dus we gaan ze even één voor één langs.

Laten we beginnen met de oranje ute op Belgisch kenteken. Deze ziet er heel sportief uit, maar het is in de basis ‘gewoon’ een standaard Holden Ute, met een V6. De eigenaar heeft de auto echter wat gepimpt, met een bodykit, andere velgen, een wrap en airride.

Een reguliere ute is al een unieke verschijning in onze contreien, maar de witte ute op Nederlands kenteken is pas écht bijzonder. Dit is namelijk een HSV (Holden Special Vehicles) Maloo, de performanceversie van de Holden Ute. Deze is voorzien van een dikke 6,2 liter LS3 V8. Zo’n LS3 V8 is al heel bruut, maar deze is ook nog een getuned door Walkinshaw Performance. Deze levert nu 442 pk en 550 Nm aan koppel.

De derde auto in het gezelschap is geen ute, maar een sedan. Deze auto draagt ook een Holden-logo, maar @thomcarspotter weet te melden dat dit stiekem een Pontiac G8 is. Dat maakt in feite niet uit, want de Pontiac G8 is weer een gerebadgede Holden Commodore. We zien hier dus een Holden, een Pontiac en een HSV, maar deze hebben allemaal dezelfde basis: een Holden Commodore.

Dit is een uniek tafereel in Nederland, want er zijn überhaupt maar 17 Holden’s op Nederlands kenteken (inclusief de oudere modellen). De HSV Maloo is helemaal uniek, want daar is er maar eentje van in ons land. En waarschijnlijk is het aantal exemplaren in Europa sowieso op één hand te tellen.

De eer van Spot van de Week valt deze week dus te beurt aan @thomcarspotter. Heb jij ook iets bijzonders gespot? Deel je foto’s op Autoblog Spots en wie weet wordt jouw spot volgende week in de het zonnetje gezet in deze rubriek! Daarnaast krijg je een mooie Autoblog-pet of -muts als aandenken.

