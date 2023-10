Autoblog Spot van de Week: Maserati Khamsin

Weer al een oude Maserati als Spot van de Week? Yep, een megazeldzame Khamsin op Nederlands kenteken kunnen we niet passeren.

In de hele geschiedenis van autodesign was de jaren ’70 misschien wel de gaafste periode. In dit decennium zagen auto’s als de Countach, de Stratos, de BMW M1 en de Esprit het levenslicht. Stuk voor stuk unieke en legendarische ontwerpen.

Bovenstaande auto’s kent iedereen, maar de minder bekende pareltjes uit de jaren ’70 zijn eigenlijk nog interessanter. Autoblog-lezer @bmwr807 kwam eentje daarvan tegen bij de Bieschbosch: een Maserati Khamsin. Dat is op zichzelf al een fantastische spot, maar als kers op de taart stond er een Citroën SM naast (nog een legendarische auto uit de jaren ’70).

Dit is een hele toepasselijke combo, want de Maserati Khamsin dateert uit de tijd dat Maserati in handen was van Citroën. Dat is terug te zien aan de techniek: de Khamsin beschikt bijvoorbeeld over dezelfde snelheidsafhankelijke stuurbekrachtiging als de SM. Daarnaast zijn ook de rembekrachtiging, koppeling, stoelverstelling én klapkoplampen hydraulisch geregeld.

Wat deze twee auto’s niet delen is de motor. De Citroën heeft weliswaar een Maserati-blok, maar dat is een V6, terwijl de Khamsin een dikke V8 heeft. Dit is een 4,9 liter V8, afkomstig uit zijn voorganger, de Ghibli SS. Deze levert 330 pk, wat serieus veel was voor die tijd. Ter vergelijking: de Ferrari 512 BB had met zijn twaalfcilinder maar 10 pk meer.

Om terug te komen op de inleiding: de Maserati Khamsin is ook een hoogstandje qua design, met dank aan grootmeester Marcello Gandini. Met zijn wigvorm en zijn messcherpe lijnen is de Khamsin tot op de dag vandaag een nekkendraaier. Er zijn ook diverse opvallende details, zoals de asymmetrische roosters op de motorkap.

Maar wat dit ontwerp echt uniek maakt is de achterkant, met het transparante paneel waarin de achterlichten verwerkt zitten. Daarmee heb je geen achteruitrijcamera nodig. Helaas werd dit designelement in de VS om zeep geholpen door de regelgeving. Amerikaanse exemplaren hebben daarom de achterlichten ónder het plexiglas zitten, tot grote ergernis van Gandini (en eigenlijk iedereen die design op prijs stelt).

De Maserati Khamsin was geen verkoopsucces, wat dit een van de zeldzaamste Maserati-modellen maakt. Gedurende acht jaar zijn er slechts 435 exemplaren geproduceerd. Daarvan zijn er op dit moment 14 voorzien van een Nederlands kenteken.

Genoeg reden dus om deze spot van @bmwr807 uit te roepen tot Autoblog Spot van de Week. Hij krijgt als aandenken een Autoblog-pet of -muts naar keuze thuisgestuurd. Heb je zelf ook iets bijzonders gespot? Upload je foto’s dan op Autoblog Spots en wie weet zetten we volgende week jouw spot in het zonnetje.