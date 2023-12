Nederlandse Singer is de mooiste Porsche van de dag

Als een Singer de ultieme Porsche is, dan is deze Singer Porsche 911 DLS de overtreffende trap van ultiem.

Restomodden is niet perse een nieuw begrip, maar bedrijven als Singer bewijzen tegenwoordig dat het meer is dan een moderne V8 op een ouderwets muscle-car onderstel schroeven. Het oog voor detail bij een Singer-esque restomod is ongekend. Of dat nou de ‘basis’ Carrera of de extreme en ultieme versies zijn.

DLS

Eén van die ultieme versies is bijvoorbeeld de Singer DLS. DLS staat voor Dynamics and Lightweighting Study en was bedoeld als een versie waar moderne engineering een perfecte match is voor de klassieke lijnen van de 911. De basis is een Porsche 964, maar de brede heupen, oud ogende koplampen en subtiele ducktail-spoiler doen direct denken aan de originele Porsche 911 Carrera RS 2.7.

Lichtgewicht

Laat het klassieke uiterlijk je niet misleiden, want er heeft een hoop werk gezeten in de Singer 911 DLS om tot een uiterst modern ding te komen. De motor is een geoptimaliseerde 4.0 liter zescilinder met een redline van 9.000 toeren per minuut, zoals een 911 GT3. Wel gewoon luchtgekoeld, zoals het hoort. Dankzij een gestript interieur – maar waar mogelijk genoeg aankleding – en lichtgewicht materialen kon het leeggewicht onder de 1.000 kg blijven.

Opties

De originele eigenaar van deze Singer 911 DLS was een Nederlander. Die heeft gekozen voor green over tan, in dit geval de buitenkleur Dark Olive. Naast alles wat een soort cognackleurig is gemaakt, is er veel uitgevoerd in groen koolstofvezel. Qua aankleding zijn je mogelijkheden wat betreft de Singer DLS ongekend en opties die samen zo’n 370.000 euro waard zijn bevestigen dat.

De Nederlander heeft er zo’n 5.900 kilometer mee afgelegd voordat deze nu door het Britse DK Engineering wordt verkocht. De auto is ongeveer een jaar geleden omgebouwd als Singer DLS en aangezien de modificaties zo ver gaan mag je dan gewoon spreken van een nieuwe auto.

Kopen

De perfecte combinatie van bloedmooi uiterlijk en extreme engineering voor het innerlijk: de Porsche 911 Singer DLS is misschien wel de perfecte auto. Met een -voor DK dan- perfect prijskaartje. Wat dat kaartje precies is wordt niet duidelijk, maar gezien de waardes mag je rekenen op een bedrag met zeven cijfers. Kopen kan op de website van DK Engineering.