Autoblog Spot van de Week: 600LT & Huracán Performante

Deze week in de Autoblog Spot van de Week: een hardcore combo in 010.

Onverwacht een dikke bak tegenkomen is altijd leuk, en helemaal als het er twee zijn. Een combospot is extra leuk als de auto’s iets met elkaar in het gemeen hebben, bijvoorbeeld merk of kleur. Of als het directe concurrenten zijn, zoals in dit geval.

In deze combo, gespot in Rotterdam, zien we twee auto’s uit de categorie ‘hardcore versie van een instap-supercar’. Met dat laatste doen we de auto’s misschien een beetje tekort, maar daarmee onderscheiden we ze even van hun nóg snellere broers (de 720S en de Aventador).

Voor degenen die niet zo goed zijn in het uit elkaar houden van McLaren’s: dit is een 600LT. Dat is de hardcore versie van de 570S. Deze zien we geparkeerd naast een Huracán Performante, wat natuurlijk de hardcore versie is van Huracán.

De auto’s zijn heel erg aan elkaar gewaagd, wat wel blijkt uit de cijfers. Van 0 tot 100 km/u zijn ze precies even snel (2,9 seconden) en ook de topsnelheid is vrijwel gelijk (325 km/u vs. 328 km/u). De échte vraag is natuurlijk wie er sneller is op het circuit, maar die is iets lastiger te beantwoorden.

McLaren en Lamborghini hebben wel voor een verschillende aanpak gekozen om tot dezelfde prestaties te komen. De Huracán Performante beschikt natuurlijk over de welbekende atmosferische V10, terwijl de 600LT zijn vermogen haalt uit een 3,8 liter V8 met twee turbo’s.

Nog een belangrijk verschil is de aandrijving: bij de McLaren gaan alle paardekrachten richting de achterwielen, terwijl de Lambo vierwielaandrijving heeft. In dit specifieke geval is er nog een noemenswaardig verschil. De 600LT is namelijk een cabrio, mocht het je nog niet opgevallen zijn.

Het is in ieder geval een leuk duo om tegen het lijf te lopen, wat @ooste13 afgelopen week dus overkwam. Omdat je in Nederland niet iedere dag een 600LT en een Huracán Performante naast elkaar ziet, hebben we deze spot uitverkoren als Autoblog Spot van de Week. @ooste13 krijgt als aandenken een mooie Autoblog-pet of -muts.

Volgende week zondag is er uiteraard weer een nieuwe aflevering van deze rubriek. Ben je ook wat bijzonders tegengekomen? Deel je foto’s op Autoblog Spots en wie weet zetten we volgende week jouw spot in het zonnetje!