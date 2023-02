Formule 1 seizoen 2023: alles dat je moet weten!

Wat kunnen we verwachten van de Formule 1 seizoen 2023?

Ja, dames en heren, het is bijna zover! Het Formule 1-seizoen 2023 gaat binnenkort weer van start! Na twee succesvolle jaren van Max Verstappen zijn we benieuwd of hij zijn titel wederom kan verdedigen dit jaar.

Daar gaat hij nog een hele kluif aan krijgen. Mercedes GP had aan het einde van het seizoen de zaakjes beter voor elkaar. Ze wonnen zelfs een race. De Scuderia Ferrari ontbrak het bijna nooit aan snelheid, maar wel aan tact en leiderschap. Dat hebben ze nu met een nieuwe teambaas.

Tegelijkertijd zijn er teams als Alpine F1 Team, McLaren Racing en Aston Martin Racing die nadrukkelijk op de deur kloppen van de top. Met de alsmaar stringentere budgetcap komt het meer op creativiteit en talent aan dan puur geld. Mooi toch?

Er gebeurt dermate veel tijdens het Formule 1 seizoen 2023, dat we even een overzicht voor je hebben gemaakt. Zo ben je in één artikel helemaal bij! De Formule 1-kalender voor 2023 kun je hier bekijken en in dit artikel kun je zien waar je de Formule 1-races kunt volgen. Voor nu hebben we alle wijzigingen voor het Formule 1-seizoen 2023.

Formule 1 seizoen 2023: Teams

De Mercedes is weer zwart! Waarom?

Mercedes was altijd zilver. In 2020 besloot men met een zwarte auto te rijden om Lewis Hamilton en de BLM-beweging een hart onder de riem te steken. Vorig jaar vond Mercedes dat het statement wel was gemaakt en gingen ze terug naar zilver. Dit jaar is de Mercedes-AMG Petronas F1 W14 weer zwart.

Dat komt omdat de auto niet gespoten is, wat je ziet is het zwarte carbon. Dit scheelt namelijk in het gewicht van de auto. Dat is mooi toeval, want het hele verhaal van de Silberpfeilen is exact hetzelfde. Mercedes racewagens waren vroeger wit, maar om gewicht te besparen schuurde men de lak eraf, waardoor het zilveren aluminium overbleef. De cirkel is zo weer rond.

Honda keert terug!

Honda is een team dat altijd te vroeg een goed feestje verlaat. Ze hadden hun afscheid aangekondigd in 2021. Het jaar dat Verstappen wereldkampioen werd. Middels een aparte constructie zijn ze nu weer verbonden aan Red Bull. De naam van de motor is nu ‘Honda RBPT’, in plaats van RBPT (Red Bull Power Train). De motoren werden overigens in Japan gebouwd bij Honda en dat gebeurt nog altijd.

Nieuwe hoofdsponsoren:

Orlen verhuist van Alfa Romeo naar AlphaTauri. Dankzij Orlen kon Robert Kubica af en toe een rondje rijden in de Alfa Romeo’s. We zijn benieuwd of dat bij AlphaTauri ook het geval gaat zijn. Bij Alfa Romeo wordt Orlen vervangen door Stake (online casino) als hoofdsponsor.

Vorig jaar moest Haas ineens Uralkali afdanken (inclusief de zeldzaam slechte Nikita Mazepin). Dit jaar hebben ze een hoofdsponsor in de vorm van MoneyGram (Amerikaanse geld-transfer bedrijf).

Formule 1 seizoen 2023: coureurs

Voor het seizoen 2023 zijn er vier nieuwkomers. Nou ja, eigenlijk zijn het twee nieuwkomers, een halve nieuwkomer én een herintreder. We stellen ze aan je voor:

Logan Sargeant

Je weet dat je oud ben als je ziet dat Logan Sargeant dit millennium geboren is (2000) en naar F1-begrippen niet eens een piepjonge rookie is. Sargeant is een Amerikaanse coureur, afkomstig uit de Williams Driver Academy. Vorig jaar reed hij voor Carlin Motorsport in het Formule 2-kampioenschap en werd hij vierde.

Oscar Piastri

Er is heel veel te doen geweest omtrent Oscar Piastri. Hij komt bij Alpine vandaan. Hij gold én geldt als een heel erg groot talent. Of Alpine nu heft liggen slapen of dat Piastri en McLaren een vies spelletje hebben gespeeld, is nog altijd niet duidelijk.

Waarschijnlijk is het een beetje van beiden. Oscar Piastri vervangt de voortijdig ontslagen Daniel Ricciardo, die testrijder wordt bij Red Bull.

Nico Hülkenberg

De herintreder in kwestie is natuurlijk niemand minder dan Nico Hülkenberg. De Duitse coureur is een echte comeback-kid. Dit jaar vervangt hij Mick Schumacher bij Haas. De jonge Duitser kon niet helemaal overtuigen, dus kiest men voor een vrij oude Duitser.

Hülkenberg is constant, technisch onderlegd en kan zich makkelijk aanpassen. Alleen als een podiumplaats in zicht komt, gaat het fout. Niemand heeft namelijk zoveel races gereden als Nico Hülkenberg zonder een keer op het podium te staan.

Nyck de Vries

We hebben nog een Nederlander! Jazeker! Nyck de Vries klopt al jarenlang aan de Formule 1-deur. Je moet alleen eventjes geluk hebben dat je op het goede moment daar staat. Daar ging het telkens fout.

Gelukkig viel alles bij de GP van Italië 2022 alles op zijn plaats. Hij verving de zieke Alex Albon en behaalde twee WK-punten. Daarmee reed hij zich in de kijker van Dr. Helmut Marko. Nyck de Vries vervangt de Pierre Gasly, die naar Alpine verkast.

Minder vrijheid van meningsuiting voor coureurs

De F1 is een sport waarbij men landen aandoet waar dingen als mensenrechten niet echt prioriteit hebben. Uiteraard is het niet de bedoeling dat de coureurs daarover hun mening geven.

Men wordt geacht zijn waffel te houden en te racen. Dus de vrijheid van meningsuiting wordt niet alleen voor de bewoners van het bewuste land beperkt, maar die van de coureurs ook.

Net als vele andere dictaturen en de FIFA begrijpt de FIA het verschil tussen mensenrechten en politiek niet. Het lijkt bijna een directe ‘aanval’ op Lewis Hamilton, die nog weleens zijn mond opentrok. De andere barmhartige Samaritaan die dat deed was Sebastian Vettel, die dit seizoen niet terugkeert. Overigens is de FIA al een beetje aan het terugkrabbelen en mogen coureurs wel degelijk hun mening geven als daar naar wordt gevraagd door de interviewers.

Formule 1 seizoen 2023: teambazen

Ook qua teambazen verandert er een hoop. We nemen het met je door:

Vasseur naar Ferrari

De grootste mutatie is natuurlijk dat Frédéric Vasseur verkast naar Ferrari (hij vervangt daar Mattea Binotto).

Bravi teambaas Sauber Alfa Romeo

Bij Alfa Romeo Sauber is Alessandro Alunni Bravi intern gepromoveerd als teambaas.

Andre Stella bij McLaren

Bij McLaren is Andreas Seidl vervangen door Andrea Stella.

James Vowles bij Williams

Bij Williams is Jost Capito opgestapt en heeft James Vowles zijn positie ingenomen.

Formule 1 seizoen 2023: circuits

Meer sprintraces

Er zijn dit seizoen meer sprintraces dan vorig jaar. Toen waren het er drie (Emilia Romagna, Oostenrijk en Brazilië). Dit jaar zijn dat Azerbeidzjan, Oostenrijk, België, Qatar, USA en Brazilië.

Qatar keer terug

Nul autosport-historie, een matige baan, lage score bij Amnesty International en een extreem hoog budget. Qatar is sinds 2021 weer terug en wel in oktober. Op Losail mag je proberen niet in slaap te vallen.

Las Vegas nieuw

De show eromheen is belangrijker dan de sport zelf. Dat was de consensus na de GP van Miami. Verwacht in Las Vegas meer van hetzelfde. Dus bij deze compleet nieuwe Grand Prix een hoop show, glitter, glamour en een matig circuit. Las Vegas is wederom een stratencircuit. Nog eentje.

Formule 1 seizoen 2023: Techniek

Uiteraard zijn er ook de nodige technische wijzigingen. Ze zijn relatief klein ten opzichte van vorig jaar.

De vloer is 15 millimeter hoger

Ondanks dt we allemaal heel erg pro-Red Bull zijn, is dit wel een vervelende. Red Bull was een van de weinig teams dat nauwelijks last had van porpoising. Alsof Adrian Newey dat al doorhad van te voren. Om de effecten ervan iets te temperen, moet de vloer dit jaar 1,5 centimeter hoger zijn dan in 2022.

Rolbeugel aangepast

De rolbeugel is aangepast. Vorig jaar schrokken wij ons allemaal kapot met de crash van Zhou Guanyu. De bovenkant van de rolbeugel is nu aanzienlijk ronder dan vorig jaar. Het nieuwe design moet er voor zorgen dat de auto zich niet ingraaft. Ook worden er nieuwe tests doorgevoerd en bestaande aangescherpt.

Slot Gap Seperators verboden

Tijdens de training GP van Amerika 2022 verraste Mercedes de andere teams (en de FIA) met de Slot Gap Seperators. Dit moest er voor zorgen dat de ruimte tussen de vleugels even groot zou blijven op hogere snelheid. Goed en aardig, maar op snelheid functioneren deze Gap Seperators ook als een soort vleugel. Volgens Mercedes was dit een secundair voordeel, maar de FIA oordeelde anders. Dit jaar is het sowieso niet toegestaan.

VEEL grotere buitenspiegels

Wellicht verwachten ze dat er veel auto’s gelapt gaan worden. De buitenspiegels worden namelijk flink groter. Ze waren 15 bij 5 centimeter, maar zijn dit jaar 20 bij 6 centimeter. Gelukkig had Mercedes nog wat setjes liggen:

Gewicht

De auto’s mogen 2 kilo zwaarder zijn. Het gewicht stijgt van 796 kg naar 798 kg. Ja, een Formule 1-auto weegt tegenwoordig meer dan een vroege Lotus Elise. De motor mag 1 kilo zwaarder zijn. Handig om te weten.

Formule 1 seizoen 2023: banden

Nieuwe harde band tussen C1 en C2

Er gaat een hoop veranderen qua banden. Deze worden gezamenlijk per setje zo’n 1 kilo zwaarder. De compounds zullen naar verluidt ietsje harder zijn dan vorig jaar.

Althans, tussen C1 en C2 zal er een nieuwe compound komen, de zachtste zal komen te vervallen. Dat is jammer voor Red Bull, dat juist met de zachte band ongelooflijk snel was.

Nieuwe proef met minder banden

Maar dat is niet het enige. Ze gaan een proef doen met minder. Vorig jaar mocht een coureur gebruik maken van 13 setjes banden. Dat is natuurlijk niet duurzaam. Daarom is het voor de proef in 2023 teruggebracht naar 11 sets.

Maar is meer dat gaat veranderen qua banden. Van te voren is bekend welke banden men moet gebruiken. In Q1 Is dat de harde band, in Q2 de medium band en in Q3 de zachte band.

Formule 1 seizoen 2023: financiën

Budgetcap:

Gedaald naar 130 miljoen. Dat was vorig jaar nog 140 miljoen. Het is nog een heel gepuzzel, want sommige dingen vallen er wel onder en andere niet. Ook onhandig, meestal hoor je pas halverwege het seizoen of het team het jaar ervoor zich aan de budgetcap heeft gehouden.

Minder testdagen (3)

Het aantal testdagen is gehalveerd. Vorig jaar waren dat er nog 6, dit jaar zijn het er drie. Nu waren de auto’s vorig jaar compleet nieuw en dit jaar is het een evolutie. Dus in principe hebben de teams ook minder tijd nodig.

Wat verwacht de redactie van het Formule 1 seizoen 2023?

Op de redactie zijn er drie heren die Formule 1 ademen, eten en drinken. Toch zijn we vooral benieuwd wat hoofdredacteur @michaelras, grote baas @wouter en F1-verslaggever @jaapiyo verwachten van het F1 seizoen 2023.

Wouter

Voorspelling Formule 1 seizoen 2023: coureurs:

Max Lewis Charles

Voorspelling Formule 1 seizoen 2023: Teams

Aangezien de nummers twee het wat laten afweten (vooral Checo) wordt het dit bij de constructeurs:

Ferrari Mercedes Red Bull

Ik hoop zo dat het heel erg spannend wordt. En eerlijk gezegd maakt het mij ook niet uit of Max wereldkampioen wordt. Ergens zou het wel grappig zijn om te zien wat er gebeurt als hij opeens weer veel verliest.



Net zoals ik zelf niet de meest sportieve verliezer was in mijn jeugd, is hij dat misschien ook niet. En dat is wél erg vermakelijk voor op TV. Maar goed ik denk dit: Wouter, vindt Robert Doornbos de beste Nederlandse coureur.

Michael

Voorspelling Formule 1 seizoen 2023: teams

Mercedes Red Bull Ferrari

Voorspelling Formule 1 seizoen 2023: coureurs

Max Verstappen George Russell Lewis Hamilton

Zo van een paar plaatjes is het lastig om te zien welke auto er het meeste potentieel heeft. Dat kunnen alleen de echte grote jongens als Doornbos.



Maar goed, ik vind het qua teams een lastig verhaal. Waarom zou alles anders zijn in 2023? Nou gewoon omdat de hegemonie van Mercedes ook een keertje voorbij was na al die opeenvolgende kampioenschappen.



Ik denk echter niet dat Ferrari ineens het lek boven heeft in 2023. Ik gun het Sainz en Leclerc absoluut, maar of het gaat gebeuren. Stiekem denk ik dat de interne strijd tussen George en Lewis, Mercedes in het team kampioenschap gaat helpen maar niet in het coureurskampioenschap. Michael, heeft juist geen vertrouwen Robert Doornbos.

Jaap

Voorspelling Formule 1 seizoen 2023: coureurs

Leclerc Sainz Verstappen

Voorspelling Formule 1 seizoen: teams

Ferrari Red Bull Aston Martin