Porsche Roads app denkt alleen maar aan fun

Met de nieuwe Porsche Roads app kun je perfect leuke roadtrips plannen.

Het probleem met veel nieuwe auto’s is dat de focus ligt op meetbare dingen. Topsnelheid, acceleratie, pk’s, Nm’s en ga zo maar door. Maar zoals iedereen weet is een auto die iets sneller is, niet zozeer beter. Met een Caterham Super 7 heb je meer lol dan met een Audi RS6. Ok, als je op wintersport gaat is zo’n RS6 weer geschikter, maar jullie begrijpen de strekking.

Maar omdat alle zo snel en/of efficiënt mogelijk moet zijn, vergeten we vaak ‘lol’. Ook als het gaat om alle features. Die zijn meestal Duits en dus bloedserieus. Die maken gen grappen. Bij Tesla heb je dat juist wel, die voegen wel wat humor toe aan hun auto’s (naast de panelgaps uiteraard).

Make-over

Gelukkig heeft Porsche de ‘Porsche Roads’-app. Dat is een navigatie applicatie, maar dan anders. Het idee erachter is simpel. Het gaat niet zozeer om de snelste of goedkoopste route, maar juist om de leukste route. Mocht je denken “maar die was er toch al?” dan heb je gelijk! Porsche lanceerde de app in 2019. Echter, voor nu hebben ze het een grondige make-over gegeven.

Je kunt nu kiezen uit drie verschillende profielen: Balanced, Speedy en Curvy. Curvy is niet je voorkeur qua partner, maar het aantal bochten in de route, terwijl Speedy juist een stuk meer snelle wegen heeft. Bij Balanced is het uiteraard een mix tussen die twee.

Porsche Roads

Het systeem werkt met AI (ook al) en houdt rekening met het aantal bochten, de omgeving, bezienswaardigheden langs de weg en nog wat factoren. Op basis daarvan wordt een route bepaalt. Uiteraard kan dit systeem ook ‘leren’. Dus op basis van ervaringen van gebruikers onthoud het systeem of de gekozen route nu wel of geen succes was. Je kunt zelf aangeven wat je van een route vond. Op dit moment heeft de app zo’n 180.000 gebruikers. Daarmee kan Porsche een hele hoop data verzamelen over de routes die gereden worden.

Porsche kan de bochten tellen, meten hoe scherp de bocht is, zien wat de hoogteverschillen zijn en de gereden snelheid. Op basis daarvan kunnen ze opmaken of het een ‘leuke’ route is. Niet elke route duurt even lang: dat kan varieren van 5 minuten tot anderhalf uur! De Porsche Roads app werkt samen met Apple CarPlay. Gelukkig is dat in te bouwen in de meeste moderne Porsches. Het mooie is, je hebt niet per se een Porsche nodig om gebruik te maken van de app. Je kan ‘m in de App Store downloaden en gebruiken.