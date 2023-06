Autoblog Spot van de Week: Ascari KZ1

We hebben het altijd over Spyker en Donkervoort, maar het geesteskind van Klaas Zwart mag ook niet vergeten worden.

Door de aanhoudende commotie rondom het merk Spyker zou je bijna vergeten dat er rond de milleniumwisseling nóg een sportwagen was met een Nederlander als geestelijk vader. We hebben het over de Ascari KZ1. Deze naam klinkt heel exotisch, maar de letters KZ staan gewoon voor de oer-Hollandse naam Klaas Zwart.

We hebben het bewust niet over een Nederlands merk, want dat Ascari niet. Op basis van de naam zou je zeggen dat het een Italiaans merk is, maar Ascari was gevestigd in Engeland. De naam was een eerbetoon aan de Italiaanse coureur Alberto Ascari.

De man achter Ascari was Klaas Zwart, die zijn fortuin had verdiend in de olie. Vervolgens kon hij zijn droom gaan najagen: een eigen automerk uit de grond stampen. Dit is een droom die zelden realiteit wordt, maar Klaas Zwart is een heel eind gekomen.

De Ascari KZ1 die je hier op de foto’s ziet was al het tweede model van Ascari. Het eerste model was de Ecosse, die in 1998 het levenslicht zag. Dit was de productieversie van de FGT concept car, die ontworpen was door niemand minder dan Lee Noble.

De Ascari KZ1 verscheen in 2003 ten tonele. De auto oogde een stuk moderner, al is het niet het designmeesterwerk wat een Spyker wel is. Qua interieur helemaal niet, want dat oogt allemaal vrij basic.

Belangrijker is de motor: die kwam bij BMW vandaan. Het gaat om de welbekende S62 V8 uit de E39 M5. Het vermogen was flink opgeschroefd, want het blok leverde 500 pk, 100 meer dan in de M5. Daarmee stond de KZ1 op gelijke voet met de Gallardo, die twee cilinders extra nodig had om tot dit vermogen te komen.

Het plan was om 50 exemplaren van de KZ1 te bouwen (wat al niet veel is), maar zover is waarschijnlijk niet gekomen. Ascari ging in 2010 op de fles. Hoeveel KZ1’s er voor die tijd nog gebouwd zijn is niet precies bekend, maar er zijn bronnen die beweren dat er maar 5 zijn.

Wat we in ieder geval zeker weten is dat er één op Nederlands kenteken staat. Dat is dit grijze exemplaar dat door @tdvphotography gespot is in Emmen. Dit is overigens niet de enige Ascari in Nederland, want er staat ook nog een Ecosse op kenteken.

Of er nu 5 exemplaren van de KZ1 gebouwd zijn of 50, dit is hoe dan ook een topspot. Daarom mogen we @tdvphotography feliciteren met de Spot van de Week. Hij krijgt een mooie Autoblog-pet of -muts naar keuze thuisgestuurd.

Volgende week zondag kunnen jullie weer rekenen op een nieuwe aflevering van deze rubriek. Ben je ook iets leuks, speciaals en/of opvallends tegengekomen? Deel je foto’s op Autoblog Spots en wie weet zetten we volgende week jouw spot in het zonnetje!

