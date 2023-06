Autoblog Spot van de Week: Bentley ‘Speed Eight Special’

Deze zonnige zondag hebben we een zeer bijzonder apparaat als Spot van de Week.

We hebben deze week weer eens een auto in de categorie ‘wat is dit eigenlijk in vredesnaam?’ Als dit gevaarte je passeert heb je waarschijnlijk geen idee wat je zojuist hebt gezien. Als je de auto stilstaand tegenkomt zie je dat er Bentley-logo’s op zitten, maar die vertellen nog niet het hele verhaal.

Gelukkig zit er een plaquette in het interieur die uitsluitsel geeft over wat dit nu precies is. Daarop staat namelijk te lezen dat het een ‘Knippels Speed Eight Special Bentley’ betreft. Dit is dus een auto die niet door Bentley is gebouwd (althans, niet volledig), maar door een Nederlander genaamd Piet Knippels.

De auto heeft een aluminium koetswerk dat volledig met de hand is vervaardigd door de heer Knippels. Het design is geïnspireerd op de Bentley’s uit de jaren ’30. De basis van de auto is echter iets moderner: als je een kentekencheck doet zie je 1956 als bouwjaar staan. Deze creatie is namelijk gebaseerd op een Bentley S1.

Waar de meeste vooroorlogse Bentley’s een zescilinder hadden, gaat het hier om een Speed Eight. Onder de enorme motorkap ligt een Bentley B80-blok: een 6,5 liter acht-in-lijn motor (die had je toen nog) met vier carburateurs. Deze is goed voor niet minder dan 194 pk.

Autoblog-lezer @ddr780 wist dit bijzondere stukje Hollandse huisvlijt te spotten in het Brabantse Sprang.

