Elektrische Jaguar gaat op de barbecue in woonwijk

Van de Jaguar I-Pace is weinig meer over nadat de vlammen vat kregen op de elektrische auto.

Een probleempje van elektrische auto’s is dat ze nogal eens willen affikken. Nou zeggen proponenten ervan meteen ‘dat doen andere auto’s ook wel eens’. En dat klopt, echter is er wel een verschilletje. Als er bij een auto met dikke accu’s de hens goed ingaat, houdt het vaak pas op met branden als er helemaal niks meer over is. En dat met veel moeite. Er zijn gevallen bekend waarbij wrakken dagen na dato toch weer gingen fikken.

Dit is een probleem voor mensen die hun auto graag binnenshuis parkeren. Want er is, in tegenstelling tot bij je conventionele auto, in feite weinig waarschuwing. Je auto kan het ene moment rustig en sereen in de garage staan en het volgende moment een enorme vuurbal zijn. Ook voor transport (bijvoorbeeld op een boot) is zoiets niet echt geruststellend.

Onlangs werd bekend dat Jaguar nu de I-Pace terugriep naar de dealer vanwege brandgevaar. Alle modellen die in Graz gebouwd sinds 5 mei 2018 hadden een fix nodig. In de tussentijd werd eigenaren aangeraden de auto in ieder geval niet binnen te parkeren. Bizar genoeg gaat het drie weken later mis in Nieuw-Beijerland. Een I-Pace heeft daar vlamgevat in een woonwijk. Door ingrijpen van de brandweer werd de zaak onder controle gebracht. Afgaande op de foto’s was dat geen sinecure.

We vermoeden dat de buurtbarbecue voorlopig even uitgesteld wordt. Je moet er niet aan denken dat zo’n ding in de garage had gestaan (van je buurman). Dan had er misschien zelfs wel een kind kunnen oversteken. Waarvan akte.