Audi loopt achter op BMW en Mercedes, aldus Audi

Audi loopt achter op de Duitse Premium concurrentie, aldus Audi.

Het is een discussie die vaak gevoerd wordt op de redactie. Met name door @jaapiyo. Hij is fan van achterwielaandrijving; dat vindt hij premium. Daardoor is Audi bij voorbaat niet een premium auto voor hem, want die hebben voorwielaandrijving of een ‘voorwielaangdreven basis’, zoals het enfant terrible van Autoblog dat noemt.

Dus voor Jaap is Audi absoluut niet premium en lopen ze achter op BMW en Mercedes-Benz. Zo ver weinig nieuws onder de zon, maar wel dat VAG-opperbaas Oliver Blume het met Jaap eens is! Want volgens Blume holt Audi op dit moment achter de feiten aan ten opzichte van de concurrentie.

Weer die software

Echter komt dat niet door de plaatsing van de aandrijving, maar vanwege de software. dat meldt Oliver Blume aan Automotive News Europe. Dankzij software-issues duurt de komst van nieuwe elektrische Audi’s langer dan dat aanvankelijk de bedoeling was. Blume belooft wel meteen beterschap en geeft aan dat Audi de introductie van nieuwe elektrische modellen wil gaan versnellen.

Het grootste probleem is echter niet de Europese markt, maar die in China. Daar zijn de aantallen wat groter. Audi qua verkopen ging in Q1 van dit jaar met 16% onderuit. Volgens Blume komt dat vanwege een verouderd modelgamma. Nu moet je al deze verliezen qua verkopen in China met een klein beetje nuance benaderen. Veel buitenlandse merken leveren aantallen of marktaandeel in vanwege een enorme overdaad aan nieuwe Chinese automerken. In Nederland moeten wij nog wennen aa een Nio, Xpeng of BYD, maar in China hebben ze daar geen last van.

Enkele Chinese Audi’s

Audi loopt achter, maar niet voor lang

Het zal dus in een keer heel erg snel gaan voor Audi, want men gaat auto’s bouwen op twee bodemsecties: het PPE-platform en het SSP-platform. De Audi Q6 e-tron zal op het PPE-platform staan, samen met de nieuwe Porsche Macan. Ook staat de nieuwe elektrische Audi A6 op de planning. In 2025 lanceert men de laatste Audi met ouderwetse plofmotor, daarna is het alleen maar elektrisch.

Het voordeel voor Jaap (en dus ook voor Audi) is dat alle elektrische modellen in de basis achterwielaandrijving krijgen. Dus betere rijeigenschappen, gewichtsverdeling en looks (zie vergelijk boven). De tijdelijke achterstand die ze nu hebben, zou weleens in een voorsprong kunnen ombuigen. Te meer, omdat met name BMW het netvlies ernstig aan het tarten is met creatieve strapatsen waar puristen (zoals @jaapiyo) van bibberen.