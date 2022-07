Misschien een vreemde vraag. Maar moet Verstappen wel zo veel vloeken over de boordradio?

Net is als vorig seizoen doet Verstappen dit jaar weer mee om de pegels. De Nederlandse stercoureur heeft bij Red Bull een auto die een beetje het midden lijkt te zijn tussen de Mercedes W13 en Ferrari SF-75. Sneller dan de Mercedes, betrouwbaarder dan de Ferrari.

Maar zo betrouwbaar als de W13 is de Red Bull RB18 absoluut niet. Zo viel Verstappen in de GP van Bahrein en Australië uit vanwege technisch malheur. Misschien wel vervelender zijn de terugkerende technische storingen bij de motor. Niet voor de eerste keer ging het mis. Ditmaal in de kwalificatie van de GP Hongarije 2022.

Fucks niet van de lucht

Dat is enorm frustrerend voor een topsporter als het materiaal niet mee werkt. Zeker als het niet de eerste keer is. Het aantal foutjes van Verstappen dit jaar zijn schaars, maar er zijn wat kleine issues met de auto.

Toevallig keken we op de redactie mee met de cockpitview. Als je via F1TV kijkt en het perspectief van de coureur kiest, hoor je ook die boordradio. De ‘fucks’ waren niet van de lucht. Integendeel. Het regende scheldwoorden die later werden weggepiept. Net als bij Hit ‘em Up van 2Pac bleef er van de kuise versie niet veel meer over.

Moet Verstappen wel zo vloeken?

Nu is het natuurlijk volkomen begrijpelijk. Maar even achter de oren krabben: op Yuki Tsunoda na zijn er eigenlijk niet zoveel coureurs ******’s die zoveel lijken te vloeken. En ondanks alle frustratie kun je zeggen dat een groots sportman een voorbeeldfunctie heeft. Daarbij is het ook niet motiverend voor de collega’s, alhoewel Sergeant Sean Dignam uit The Departed (hoofdfoto) daar wellicht anders over denkt.

Dus wat vind jij? Moet Verstappen zo veel vloeken over de boordradio? Of moet ‘ie begrijpen dat deze rechtstreeks wordt uitgezonden? Of moeten we we juist even iets menselijker worden en de frustratie begrijpen? Laat het weten, in de comments!

Imagecredit: Warner Bros.