Feuer und Flamme: Red Bull moet een zwik motoronderdelen vervangen

Red Bull vervangt na gisteren een zwik motoronderdelen bij onze held Max, Sergio Perez én Pierre Gasly.

Vroeger was het geen zeldzaamheid in de F1 dat een stuk of 10 auto’s aan de finish van een race kwamen. Sterker nog, soms waren het er nog (aanzienlijk) minder. Tot het uiterste toe opgevoerde motoren, wilden nog wel eens opgaan in een glorieurze mix van vuur en rook. Daarnaast kon er ook los van de motor natuurlijk van alles kapot. Zodoende had je als je Sauber of Jordan was altijd de hoop dat een podium bij de mogelijkheden behoorde, mits je zelf heel bleef en anderen pech hadden.

Eigenlijk sinds de invoering van de toerenlimiet, is de betrouwbaarheid enorm verbeterd in de F1. In het begin van dit millennium, ploften de BMW’s, Honda’s en uiteindelijk vooral ook Mercs nog bij de vleet. Motoren maakten 20.000+ omwentelingen per minuut en kleine imperfecties kunnen dan leiden tot grote gevolgen.

Bij het huidige motorenreglement, liggen de zaken weer wat anders. De motoren, of beter gezegd power units zijn uiterst complex, doch de verbrandingsmotor wordt eigenlijk niet eens meer opgejaagd tot het maximale toerental. In de afgelopen jaren waren er dan ook best vaak races dat íedereen aan de finish kwam. Onbetrouwbaarheid was er nog wel in de achterhoofden van techneuten, maar was eigenlijk niet meer zo’n groot ding.

Dit jaar echter, is opeens een ander verhaal. Misschien is het omdat de nieuwe auto’s alle kanten opstuiteren, zelfs zonder porpoising. Hoe dan ook speelt betrouwbaarheid een enorme rol in het kampioenschap. In het begin van het jaar vielen de Red Bulls een paar keer uit, wat Ferrari en Leclerc een enorme voorsprong gaven. Die is echter inmiddels letterlijk en figuurlijk verdampt en omgedraaid, niet in de laatste plaats door ploffende peerden van Ferrari.

Dit weekend, lijkt het echter weer de beurt aan Red Bull om geconfronteerd te worden met technische malheur. Gisteren kwam Max Verstappen niet tot een goed rondje in de kwalificatie door pech. De Nederlander was daar duidelijk niet bepaald van gecharmeerd. En het was natuurlijk de vraag: moet Red Bull tot overmaat van ramp ook nog onderdelen verwisselen die een gridstraf opleveren?

Welnu, het antwoord is ja en nee. Verstappen én Perez wisselen voor de race van vandaag naar een nieuwe verbrandingsmotor, MGU-H, MGU-K en turbocompressor. Voor beiden geldt echter dat ze hiervoor nog géén gridstraffen ontvangen en dus de melee in het middenveld mogen trotseren. Met, inclusief de race van vandaag, nog acht races voor de boeg, zitten Max en Checo nu echter wel op de limiet. De volgende wissel van deze onderdelen, zal wel in een gridstraf resulteren. En die volgende wissel lijkt onvermijdelijk, want zoveel races houdt het spul het normaal gesproken niet uit.

Ook een andere coureur met een Red Bull Powertrain in de staart gaat voor de bijl, te weten Pierre Gasly. De Alpha Tauri man vervangt naast de reeds genoemde onderdelen ook maar meteen de Energy Store en de Control Electronics. Gasly krijgt daardoor wel een dikke vette gridstraf voor de kiezen. Zijn voordeel is, dat hij nadat zijn beste ronde gisteren werd weggestreept vanwege het overschrijden van track limits toch al als negentiende zou starten. Dat wordt nu een start vanuit de pitstraat, waardoor Latifi een plekje opschuift.