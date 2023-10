Feest! Audi Sport GmbH blaast vandaag 40 kaarsjes uit

Veertig jaar onderstuur. Te makkelijk? Oké, te makkelijk.

Audi blaast vandaag bijzondere kaarsjes uit. Audi Sport GmbH bestaat namelijk veertig jaar. We wachten met smart op onze Audi RS6 duurtester, tot die tijd kunnen we de feestelijkheden van de Duitse autofabrikant bespreken.

40 jaar Audi Sport

Volgend week zaterdag, op 14 oktober, is er een speciale expositie in de Neckarsulm fabriek. Klanten en fans van de sportieve tak van Audi zijn van harte welkom om een kijkje in de fabriek te nemen. Een unieke kans en leuk natuurlijk. Voor de expositie zijn een diverse Audi Sport GmbH auto’s te zien, waaronder de Audi S1 e-tron quattro Hoonitron prototype.

Het hele jaar staat al in teken met 40 jaar Audi Sport, maar vandaag is echt de specifieke dag dat deze tak werd opgericht. Het begon als quattro GmbH in 1983. In 2016 ging dit verder onder de nieuwe naam Audi Sport GmbH.

Komt Audi dit jaar nog met een enorme klapper van een auto waar autoliefhebbers het echt warm van gaan krijgen? Nee, ik gok van niet. Het merk onthulde afgelopen maand de RS e-tron GT ice race edition vanwege het veertigjarige bestaan van Audi Sport. Dit voelde toch een beetje als een misser.

De hartelijke felicitaties aan het adres van Audi Sport. Eerlijk is eerlijk, de modellen zijn door de jaren heen beter en beter geworden. De eerste generatie Audi RS3 was bijvoorbeeld heel goed in rechtdoor rijden, terwijl de nieuwe daadwerkelijk niet vies is van een bochtje. Hoezee.