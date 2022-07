Gaat Hamilton nooit meer een race winnen?

Gaat Hamilton nooit meer een Grand Prix winnen? Het lijkt een bizarre gedachte, maar een interessante statistiek laat zien dat het wellicht minder gek is dan gedacht.

Sportlieden hebben over het algemeen een uiterste houdbaarheidsdatum. Natuurlijk, als Roger Federer zestig is, ramt hij jou nog steeds van de baan. Zelfs als je een jaar of twintig jonger bent. Desalniettemin wacht de tijd op niemand. De aftakeling bereikt bij iedereen uiteindelijk een moment waarbij het niet meer mogelijk is om op topniveau mee te doen. The Lion King stelde het al, dat is gewoon de cirkel van het leven. Alleen sterven topsporters in hun leven twee keer. Één keer als hun carrière noodgedwongen ophoudt en nog een keer op de conventionele manier.

Voorbij

Voor iedereen ligt het moment dat vadertje (m/v/i) tijd je komt halen op een ander moment. Men zegt wel eens ‘vroeg rijp, vroeg rot’, of ‘laat rijp, laat rot’. Het is ook een beetje afhankelijk van de sport. Doch bij sporten waarbij het fysieke aspect een rol speelt, is de leeftijd van 40 wel vaak een afkappunt waarbij ‘het niet meer kan’. Net als bij de leeftijd waarop we doodgaan, wordt deze inmiddels wel wat opgerekt. Zlatan en Tom Brady bijvoorbeeld laten zien dat als je genetisch een beetje mazzel hebt en kneiterhard werkt er een en ander mogelijk is. Doch ook dan, op een gegeven moment is het gewoon voorbij.

Veteranen

In de Formule 1 is dat niet anders. Wat nog maar eens bewijst dat het oude stereotype dat je fysiek niet uitmaakt ‘om een auto te rijden’ onzin is. Fernando Alonso is nu de oudste coureur op de grid. Hij wordt komende week 41. Alonso kan nog prima meedoen, maar niemand verwacht dat hij nog tien jaar doorgaat in de koningsklasse. Generatiegenoot Raikkonen is vanaf dit jaar F1 coureur af. In zijn laatste jaar liet hij min of meer zien dat dat waarschijnlijk ook maar beter is.

Dat roept de vraag op: hoeveel zit er eigenlijk nog in het vat voor Hamilton? Na Alonso is hij de oudste op de grid met zijn leeftijd van 37 jaar. Daarmee geldt hij als een bona fide veteraan. Dit weekend wordt Hamilton zelfs de zesde coureur die 300 of meer Grote Prijzen gereden heeft. Slechts Rubens Barrichello, Michael Schumacher, Jenson Button en de reeds genoemde Alonso en Raikkonen gingen hem voor.

Bloemlezing

Enigszins schrikbarend voor Hamilton moet zijn dat géén van deze toppers ooit meer een race won na die 300ste Grand Prix. Sterker nog, voor de meesten kwam die laatste zege ver voor race nummer 300. Een korte bloemlezing:

Rubens Barrichello: de enige man op de lijst die geen wereldkampioen is. Pakte zijn laatste zege tijdens zijn 280ste race in de Grand Prix van Italië in 2009. Hij reed dat jaar uiteraard voor Brawn GP en scoorde nog twee zeges die hij kon optellen bij de negen overwinningen die hij scoorde in zijn periode bij team rood (2000-2005). Rubens reed nadien nog een aantal vruchteloze jaren bij Williams, waar hij nul successen boekte. Michael Schumacher: won zijn laatste Grand Prix in zijn 246ste poging tijdens de Grand Prix van Japan op Suzuka in 2006. Mistte dat jaar de titel op een haar na in gevecht met Alonso en moest bij Ferrari vertrekken voor Raikkonen. Voegde later nog een zwik races aan zijn carrière toe bij Mercedes. Dit resulteerde in nog slechts één pole (die hij moest inleveren) en één extra podiumplek. Jenson Button: won zijn 228ste race in de koningsklasse tijdens de Grand Prix van Brazilië in 2012. Dit in de typische vochtige omstandigheden waarin hij altijd excelleerde. Reed daarna nog tot en met 2017 F1, zonder zeges. Fernando Alonso: heeft er inmiddels al 344 races opzitten. Won zijn laatste tijdens zijn 201ste Grand Prix, voor eigen publiek in Spanje. Dat was alweer in 2013. Heeft natuurlijk nog de kans om deze statistiek te ontmantelen. Kimi Raikkonen: voorlopig de recordhouder met 349 gereden races. Kimi won voor het laatst in 2018 tijdens de Grand Prix van Amerika. Dat was zijn 288ste race. Het was ook een beetje een anomalie, want voor die race had Kimi al niet meer gewonnen sinds zijn tijd bij Lotus.

Waarvan akte. Kortom, wellicht komt de zoete nectar van de zege wel nooit meer voor LH44. Of denk jij dat hij dadelijk meteen zijn 300ste wint? Laat het weten, in de comments!