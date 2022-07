Russell: Verstappen en Leclerc een stap voor

Volgens Russel zijn Leclerc en Verstappen zijn van een andere planeet. Maar de teamgenoten moeten ze kunnen hebben, aldus de jonge Brit.

Voor de Nederlandse successupporter is het genieten in 2022. Regerend kampioen Max Verstappen leidt het kampioenschap met de iets snellere Charles Leclerc in zijn kielzog.

Dat werd heel duidelijk tijdens de kwalificatiesessie gisteren. Red Bull en Ferrari waren heel erg veel sneller dan de rest. Maar volgens George Russell ligt het niet alleen de auto. Volgens hem zijn Verstappen en Leclerc van een andere planeet qua snelheid.

Russel vindt Verstappen en Leclerc

Russell zegt dat het niet alleen de auto is. Het zijn ook de coureurs die het verschil maken. Hij denkt namelijk de andere twee mindere goden van de topteams wél aan te kunnen:

Tijdens de runs met veel brandstof aan boord waren we redelijk competitief. We zouden een kans moeten hebben ten opzichte van Checo (Pérez, red.). En Als Carlos er was, hadden we ook een kans tegen Carlos. Ik denk dat we het enige team zijn dat dicht bij de kwalificatiesnelheid in de buurt komt. George Russell, is niet bang voor Carlos en Checo.

Dat zijn een paar rake woorden. Nu is het niet zo dat het niet klopt, overigens. Ten opzichte van Pérez haalt Verstappen meer uit de RB18. Hetzelfde geldt voor Leclerc, die structureel sneller is dan Carlos Sainz. Maar of Mercedes in de buurt kan komen bij Sainz en Pérez is wel een een gewaagd statement.

Mercedes sneller op zondag?

Ook na de ontluisterende kwalificatie laat Russell zijn hoofd niet hangen:

Ik denk zeker dat er optimisme is. We hebben het gevoel dat we de goede richting zijn ingeslagen en dat we vooruitgang zullen boeken.



De kwalificatie is zo’n moment waarop je een duidelijke vergelijking hebt met je tegenstanders. Het is duidelijk en pijnlijk dat we zover van de pole positie afzitten.



Maar ik denk dat we op zondag het moeten beoordelen. Ik dank dat we op zondag een snellere auto zullen hebben dan dat je gezien hebt van ons dit seizoen. Hopelijk is het verhaal en het gevoel dan heel anders. George Russell, weet overduidelijk iets dat wij niet weten.

Waarvan akte!

Wat denk jij? Gaat Russell alles goed maken in de race? Of zullen de Mercedessen ronddolen in niemandsland? Of zullen Alpine (Alonso) en McLaren (Norris) het de Mercedes-coureurs lastig gaan maken? Laat het weten, in de comments!



Via: Motorsportweek