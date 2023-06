F1 analist: “Alonso verloor in Monaco omdat hij te oud is”

Volgens een F1 analist verloor Aston Martin met Alonso in Monaco, omdat de Spanjaard te oud is. Sjaak?

De F1 content komt dezer dagen uit allerlei hoeken en gaten. Zo zijn er ook steeds meer talking heads die een mening hebben over zaken in de koningsklasse. En hoe bouder, hoe beter. Dat levert immers de kliks op. Gelukkig doen wij van autoblog daar zelf nooit aan mee. Liever houden we het puur bij de feiten.

David Kennedy daarentegen gaat keihard onder de gordel en wel bij Alonso. Kennedy was ooit ingeschreven voor zeven GP’s. Hij reed er uiteindelijk echter geen een, want hij kwam nooit door de prekwalificatie. Zijn beste resultaten zijn drie klassezeges in de 24 uur van Le Mans. Een palmares waar we op de redactie alsnog niet aan kunnen tippen. Maar ja, Michael Schumacher is het ook niet.

Toch durft Kennedy over tweevoudig F1 kampioen Fernando Alonso te beweren dat deze inmiddels te oud is. Dat is namelijk volgens Kennedy de reden dat Aston Martin niet won in Monaco:

Ik denk dat hij een auto had die snel genoeg was voor pole position. Het kwam aan op een paar honderdsten van een seconde. Dat heeft alles te maken met zijn leeftijd. Het is de natuur, daar kun je niets aan doen. Of het nu een, twee of drie jaar duurt; je raakt het uiteindelijk kwijt. Dat hebben we al meerdere keren gezien. Het is hard, maar zo werkt de natuur. David Kennedy, is zelf ervaringsdeskundige

Waar Kennedy uit concludeert dat de Aston snel genoeg was om pole te pakken, is onzeker. Alonso liet weliswaar wat tijd liggen in de laatste sector na twee goede sectoren. Maar of hij in sector 3 nou net over de houdbaarheidsdatum ging? De Spanjaard pakte P2 voor de Ferrari’s en Mercs. Het verschil met Max was 0,084 seconden. Alonso’s 24-jarige teammaat Stroll kwam in de andere Aston bovendien slechts tot plek 14. Vervolgens verzoop de Canadees ook in de race, waarin hij geen punten pakte. De Aston maakte daardoor nou ook niet echt de indruk veel sneller te zijn dan de rest.

Voordat je David echter gaat affakkelen; hij is wel uitermate positief over onze held Max:

Ik zeg het niet zomaar, maar het was echt Sennaësque. Echt een rondje zoals alleen de grote coureurs het kunnen. Het is zeldzaam dat je dergelijke prestaties ziet. Hij wist wat hem te doen stond en ook al ging het niet goed genoeg in de eerste twee sectoren, in het laatste deel was hij echt uitmuntend. David Kennedy, vindt Max wel een hele grote

Nou, vooruit dan. Waarvan akte…