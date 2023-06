M3 Touring van YouTuber leeggeroofd door gajes

De M3 Touring van een YouTuber Mr JWW is leeggeroofd.

De BMW M3 Touring is misschien wel de meest perfecte combinatie tussen een familieauto en funauto. Met 510 pk, driftmodus en vijf zitplaatsen, dakdragers én 500 liter bagageruimte is deze auto van alle markten thuis. Het enige nadeel is dat ‘ie behoorlijk prijzig is. In Nederland ben je minimaal 145.000 euro kwijt.

Dan is het wel handig als je ouders hebt die lekker in de slappe was zitten, zodat je een beetje kan meeliften. Kijk maar eens naar documentaires als Arrested Development of Succession en je zal zien dat je een beter mens bent als je uit een rijke familie komt. Toch een fijn springplankje.

In het geval van Mr JWW is dat niet anders. Gelukkig is de beste man petrolhead en maakt hij daar mooie video’s over. En zo zijn we aangekomen bij het verhaal van vandaag. De M3 Touring van deze YouTuber is leeggeroofd! Muiterij! Om met de ex-schoonmoeder van Yolanthe te spreken: alles is weg!

M3 Touring van YouTuber leeg geroofd

Mr JWW was op pad om opnamen te maken voor zijn kanaal. Voor de komende twee weken stonden de Gumball Rally en Mille Miglia op het programma. Beide zijn autoevenementen waarin puissant rijke mensen door Europa crossen en een feestje te houden, dus er is wel overlap.

Maar het is even afwachten hoe Mr JWW (790.000 abonnees op YouTube) zich nu moet gaan redden, want uit zijn M3 Touring is alles gestolen. Zijn paspoort, alle kleding en technische uitrusting voor beeld en geluid. Wel geeft hij aan dat er een video aan zit te komen, dus dit is een soort proloog.

Kleine tip

Nu is het misschien wel een tip om de bagage met paspoorten en dergelijke mee te nemen. Gelegenheid maakt in veel gevallen de dief. En met de herkenbare platen op de M3 Touring kan een dief zien dat de auto van Mr JWW is en er dus mogelijk camera-uitrusting aanwezig is. Het rechtvaardigt de daad absoluut niet, natuurlijk. Maar ja, het is het internet, dus dan moet je altijd zeggen wat je achteraf beter had kunnen doen.

Enfin, zo zie je maar weer. Ook het leven van een rijke YouTuber gaat niet over rozen. We wensen Mr JWW dan ook alle sterkte toe de komende dagen en hopelijk wordt die dikke M3 Touring snel gerepareerd!

Imagecredits: Mr JWW via Instagram.