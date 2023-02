Autoblog Spot van de Week: Mercedes-AMG S 63 Brabus

Enschede werd deze week opgeschrikt door een bezoekje van de ultieme maffiabak: een black on black Mercedes-AMG S 63 Brabus.

Een standaard S 63 AMG is zeker geen bescheiden auto, maar je kunt er nog redelijk mee voor de dag komen bij je zakenrelaties. Het wordt pas écht een patserbak als je voor een Brabus-behandeling gaat. Dan krijg je dus wat je hier op de foto’s ziet.

Bij Brabus kun je kiezen tussen de B40S-700 en de B40S-800 kit. Afgaande op de badges is in dit geval voor de tweede optie gekozen. Dat beteken dus dat deze S-klasse over niet minder dan 800 pk beschikt.

Het gaat niet om de allernieuwste S 63, want die is nog maar recent onthuld en daar is nog geen Brabus-versie van. Het gaat hier om de facelift van de vorige generatie, die in 2017 ten tonele verscheen. Deze heeft standaard al 612 pk in plaats van 585 pk, waarmee de stap naar 800 pk nét wat kleiner is.

Voor een extra imposant c.q. fout uiterlijk heeft de S 63 onder meer een prominente splitter, een spoilerlip en een dikke diffuser gekregen. Uiteraard allemaal uitgevoerd in carbon. Een setje Brabus-velgen mag ook niet ontbreken. Deze zijn waarschijnlijk 22 inch groot.

Deze Brabus S 63 staat (niet verrassend) op Duits kenteken, maar @justawheelchairguy spotte deze auto gewoon op Nederlandse bodem. In Enschede om precies te zijn. Heel ver van huis was deze Duitser dus ook weer niet.

Zo’n maffiabak zie je niet elke dag (niet in Nederland in ieder geval), dus daarom is dit onze Spot van de Week. Spotter @justawheelchairguy wordt beloond met een Autoblog-pet of -muts naar keuze en zijn spot zal een week lang op de frontpage prijken.

Volgende week zondag is er uiteraard weer een nieuwe aflevering van deze rubriek. Ben je ook wat bijzonders tegengekomen? Deel je foto’s op Autoblog Spots en wie weet zetten we volgende week jouw spot in het zonnetje!