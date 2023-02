Alfa supercar nog niet definitief, maar wel uitverkocht

De nieuwe Alfa supercar die al lang en breed is uitverkocht (inclusief aanbetalingen), is officieel niet eens goedgekeurd door het moederbedrijf.

Het overkomt ons allemaal. Heb je eindelijk de moed verzameld om die fraaie deerne (M/V) het hof te maken, loop je een keihard blauwtje. “Nee, ik ben niet single en als ik het was had ik alsnog geen interesse!”. Aan die wekelijkse routine moest ondergetekende denken bij het horen van het heetste Alfa Romeo-nieuws.

Zoals jullie bezig heeft Alfa Romeo nog 10 jaar om failliet te gaan. Zo lang krijgen de Stellantis-merken om te bewijzen dat hun merken te dicht op elkaar zitten en de markt er totaal niet op zit te wachten. Of het tegenovergestelde, uiteraard. Alfa Romeo bevindt zich op dit moment al in een bijzondere positie. Met de Giulia en Stelvio moest het dan eindelijk gaan gebeuren. Het gaat te ver om te zeggen dat de nieuwe auto’s geflopt zijn, maar stiekem hadden we er meer van verwacht.

Alfa supercar uitverkocht

Een groot probleem is dat Alfa Romeo telkens een generatie te laat is. De Giulia kwam niet in 2011 (toen de 159 uit productie ging), maar pas in 2016 op de markt. En nu hebben ze eindelijk een Tonale met plug-in hybride, terwijl elektrisch eigenlijk de maatstaf is. Een ander probleem is dat de nieuwe Alfa supercar al uitverkocht is, maar dat de auto nog niet definitief is. Dat meldt Autocar.

Huh? Wat is er aan het handje? Nou, Alfa Romeo is altijd bezig met modellen die ze niet nodig hebben. Eentje daarvan is dus een Alfa supercar die in maart 2023 onthuld moet gaan worden. De auto is een supercar met middenmotor. Ja, dus na de Ferrari 296 GTB en Maserati MC20 is het wel prettig om een Italiaanse supercar te kunnen kiezen.

Nog geen goedkeuring

Maar wat blijkt, Alfa Romeo loopt een beetje op de zaken vooruit. Dat hebben we niet eerder meegemaakt. Alfa heeft namelijk wel aanbetalingen aangenomen. De auto is echter nog niet goedgekeurd voor productie door Stellantis. Dus ook al is de Alfa supercar helemaal af en wil iedereen er eentje hebben, dan nog kan het moederbedrijf dwarsliggen.

Jean-Philippe Imparato zegt erover dat je wel gek moet zijn om een dergelijke auto goed te keuren in deze tijden. Het is namelijk een supercar met een verbrandingsmotor die in lage oplage gebouwd gaat worden. De auto moet een vergelijkbare rol vervullen als de Alfa Romeo 8C Competizione gedaan heeft.

Gelukkig is Alfa Romeo niet helemaal van het padje gevallen. In 2024 komt er de Alfa Romeo Brennero, een geheel elektrische crossover voor het compacte segment. Inderdaad, een Jeep Avenger met Alfa-body, Alfa-interieur en Alfa-rijeigenschappen. Ook volgen er meer elektrische Alfa Romeo’s daarna. Sterker nog, deze Alfa supercar moet de laatste auto worden die het merk introduceert die nog gebruik maakt van een ouderwetse plofmotor.

