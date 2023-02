Wat? Vettel de vervanger voor Stroll?

Het komende weekend zou het zo maar kunnen dat Vettel de vervanger is van Stroll.

Het is wat: heb je er net een enorme carrière opzitten, afscheid genomen, alle bruggen verbrand omdat je de F1 een milieuvervuilende bezigheid vind en de sport voorwel gezet. Dan kun je eindelijk voor het eerst in 20 jaar de race live op de televisie volgen. En dan: dan wordt je gevraagd of je toch weer even plaats wil nemen in de nieuwe Aston Martin.

Het lijk een heel vreemde gedachte, maar deze wordt steeds reëler. Dat zegt Mike Krack, de Formule 1-teambaas van Aston Martin. Lance Stroll heeft namelijk een ongelukje gehad op de fiets en moest de testdagen missen. Aanvankelijk leek het een eenvoudige blessure te zijn, maar de geluiden dat het erger is worden steeds sterker. De seizoensopener in Bahrein gaat hij sowieso niet rijden.

Vettel vervanger voor Stroll?

Normaal gesproken kun je in zo’n situatie Nico Hülkenberg bellen. Die komt dan direct opdraven en is dan meteen competitief. Nico rijdt dit seizoen echter voor Haas. Nee, als vervanger circuleert de naam van, jawel, Sebastian Vettel! Volgens Motorsport.com is Vettel een reëel optie om dit weekend Stroll te vervangen. Ze spraken Mike Crack, de teambaas van Aston Martin:

Ik heb een paar telefoongesprekken gehad met Sebastian. Maar dat was vorig jaar ook het geval en zal ook in de toekomst blijven gebeuren. Mike Crack, heeft dus het telefoonnummer van Sebastian Vettel.

Op een directe vraag of hij Vettel gepolst heeft voor een rentree zegt Krack daarover niets kwijt te willen. Normaal gesproken zal een teambaas dit soort ‘geruchten’ meteen in de kiem willen smoren. Dus is het eerder opvallend dat hij het niet ontkend.

En Drugovich dan?

Nu zijn er principe eigenlijk niet heel erg veel opties, nu Lance Stroll eventjes buiten spel ligt. Felipe Drugovich is de officiële reserve- en testcoureur. Drugovich heeft in Bahrein al in de nieuwe Aston Martin kunnen rijden. Sebastian Vettel heeft nog niet eens in de simulator met de nieuwe auto kunnen rijden.

Een andere optie is Stoffel Vandoorne. De voormalig Formule E-kampioen heeft natuurlijke twee seizoenen aan ervaring bij McLaren gehad als teamgenoot van niemand minder dan Fernando Alonso.

Onze inschatting is dat Vettel een zeer reële optie is. Zeker als er geen druk is, kan Vettel enorm snel zijn. Drugovich heeft ervaring op Bahrein in de nieuwe auto, maar nog geen race-ervaring. De Aston Martin van dit jaar lijkt de verrassing van het middenveld te zijn. Dan speel je op safe en wil je zoveel mogelijk punten scoren, voordat de concurrentie stappen kan zetten. In dit opzicht is Vettel op dit moment de beste keuze.

Dan is het woord nu aan u waarde lezer! Wie denk jij dat de beste coureur is om Lance Stroll te vervangen? Laat het weten, in de comments!