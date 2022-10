Autoblog Spot van de Week: Chrysler Viper RT/10

Of is het toch een Dodge Viper?

Amerikaanse sportwagens zijn er genoeg geweest, maar echte supercars van Amerikaanse makelij zijn er vrij weinig. Dat is toch vooral een Europese aangelegenheid. In 1991 was daar echter een rasechte supercar uit de VS: de Dodge Viper.

Het was ook echt een supercar op z’n Amerikaans. Iedere vorm van verfijning ontbrak en van het interieur springen de tranen in je ogen. Maar dat is ook juist de charme van de eerste Viper. Het is een hele basic auto, zonder overbodige poespas. Cilinderinhoud is het enige wat je nodig hebt, volgens de Amerikaanse filosofie. Die kreeg je dan ook, in de vorm van een 8,0 liter grote V10.

@thomcarspotter was bij de Nürburgring en liep daar dit Nederlandse exemplaar tegen het lijf. In de stromende regen nota bene, dus dan is het uitkijken geblazen met de Viper. Iedere vorm van elektronische ondersteuning ontbreekt namelijk. Net als airbags trouwens.

Volgens de kentekencheck gaat het hier niet om een Dodge Viper, maar om een Chrysler Viper. Hoe dat zit? Nou, in Europa werd de Dodge Viper als Chrysler Viper geleverd. Dat was marketingtechnisch blijkbaar beter.

Dat betekent niet dat alle Dodge-logo’s vervangen moesten worden, want die zaten er niet op. Een Viper heeft zijn eigen logo, dus dat was lekker makkelijk voor Chrysler. Je kunt het eigenlijk niet eens rebadgen noemen.

Het is wel de vraag of dit daadwerkelijk een Europees exemplaar is. De EU spec-Vipers hadden namelijk geen side pipes maar uitlaatpijpen die gewoon van achteren uitkwamen. Bovendien heeft dit exemplaar aan de achterkant een Amerikaanse kentekenplaat.

Het lijkt er dus op dat dit stiekem toch een Amerikaans exemplaar is. Het is in ieder geval geen origineel Nederlands exemplaar. Deze Viper uit ’93 is namelijk in 2006 naar ons land gehaald.

Of het nu een Dodge is of een Chrysler, een bijzondere spot is het in ieder geval. We betitelen deze spot daarom bij deze tot Autoblog Spot van de Week. @thomcarspotter krijgt daarom een mooie Autoblog-pet thuisgestuurd. Of een muts, dat mag ook. De zomer is immers voorbij.

Alle foto’s van de Viper bekijk je op Autoblog Spots.