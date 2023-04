Autoblog Spot van de Week: Donkervoort F22 (x2)

Deze zondag hebben we Double Dutch als Spot van de Week.

Een gloednieuw model van Nederlandse bodem, dat maken we niet vaak mee. Zeker niet eentje die ook daadwerkelijk in productie gaat. In december mochten we echter de Donkervoort F22 verwelkomen. Een nieuw huzarenstukje van de enige Nederlandse autofabrikant die momenteel auto’s bouwt.

Inmiddels is het eerste exemplaar in het wild gespot. En ook meteen het tweede exemplaar. @ronald1 kwam in Utrecht namelijk twee gloednieuwe Donkervoort F22’s tegen. Zodoende kunnen we de F22 eens vanuit alle hoeken bekijken onder normale lichtomstandigheden.

Qua vorm is de F22 nog steeds een typische Donkervoort, maar de gelijkenissen met de Lotus Seven waar het allemaal mee begon zijn inmiddels vrij beperkt. Voor klassieke looks moet je bij Caterham zijn, de Donkervoort F22 oogt hypermodern.

Het zelfde geldt voor het chassis, waarbij Donkervoort gebruik heeft gemaakt van hun gepatenteerde Ex-Core carbon. Donkervoort heeft het voor elkaar gekregen om de F22 maar liefst twee keer stijver te maken dan zijn voorganger.

De Donkervoort F22 weegt slechts 750 kg, wat betekent dat deze twee auto’s sámen minder wegen dan de Ferrari op de achtergrond. Dat is een SF90 Stradale, die 1.570 kg op de weegschaal legt.

Nu we toch de vergelijking maken met de SF90: de Donkervoort F22 heeft met 500 pk ook de helft van het vermogen, maar is toch even snel weg bij het stoplicht. Beide auto’s knallen in 2,5 seconde van 0-100 km/u.

