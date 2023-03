Donkervoort moet opschalen om vraag F22 bij te houden

We houden ervan als het goed gaat bij Donkervoort en de F22 overtrof zelfs hun eigen verwachtingen: chapeau!

Bij Autoblog proberen we natuurlijk vaak meerdere kanten van een verhaal op te zoeken, maar als het om Donkervoort gaat bekennen we vrijwel direct een wat positieve noot. Wij vinden het tof als het goed gaat met een Nederlands merk en wat voor merk! Donkervoort presenteerde aan het eind van 2022 de gloednieuwe F22 en die moet nog een generatie de petrolheads bedienen met een heerlijk pure sportauto met supercar-cijfers.

Donkervoort F22

We nemen nog even in vogelvlucht de F22 met je door. Donkervoort gebruikt wederom de EA855-motor van Audi, de 2.5 liter vijfcilinder uit de RS3 en TT RS. In de F22 levert deze veel meer dan wat Audi eruit peutert, Donkervoort komt namelijk op 500 pk uit. Het gewicht komt uit op 750 kg en dus kun je je voorstellen dat het aardig vooruit wil. 0 naar 100 duurt 2,5 seconden en de koek is pas op bij 290 km/u. Leuker is natuurlijk dat je zo hard door een bocht kan jakkeren dat je 2,15 G door je lichaam kan laten gieren.

Donkervoort F22 blijkt niet aan te slepen

Leuk, maar wil zo’n ding nog wel verkopen anno 2023? Nou, ja. Donkervoort wilde namelijk eerst 50 exemplaren van de F22 in elkaar schroeven. Al voor dat de auto onthuld werd, bleek er nog meer animo voor te zijn. Bij de lancering had het merk uit Lelystad het over 75 stuks. Het duurde maar een week voordat ook die extra 25 exemplaren een koper hadden gevonden. Vandaar dat Donkervoort de orderboeken nog een keer open gooit.

Nóg 25 extra

Donkervoort gaat namelijk nóg eens 25 stuks van de F22 in elkaar schroeven. Dit zorgt ervoor dat in totaal 100 stuks van de nieuweling gebouwd worden. Je hoort hoe hard het kan gaan, dus het zou ons niks verbazen als ook deze binnen no-time weer uitverkocht zijn. Donkervoort wilde eind 2024 klaar zijn met alle F22’s, maar dat wordt nu ergens in 2025. Donkervoort breidde uit naar de VS met de F22 en het merk maakt bekend dat vijf stuks van de nieuweling naar de andere kant van de oceaan gaan.

De productie van de Donkervoort F22 verloopt aardig voorspoedig, want het merk heeft de eerste exemplaren al aan klanten geleverd. Ook bevestigt Donkervoort dat de 25 extra te bouwen F22’s niet afwijken van de eerste serie en gewoon echt de extra vraag bedienen. Nieuwe versies zoals er van de D8 kwamen, zoals de JD70, zullen dus vast nog tegen 2025 verschijnen.