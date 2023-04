Was Nyck de Vries echt zo slecht vandaag?

We kijken of Nyck de Vries slecht was, of dat hij wederom domme pech had.

Eindelijk weten wij Nederlanders hoe Duitsers zich in 1994, 1995, 2000, 2001, 2002, 2003 en 2004 voelden. Heel erg leuk dat jongens als Heinz-Harald Frentzen, Nick Heidfeld en Ralf Schumacher meedoen, maar allemaal kwamen ze en masse naar de Hockenheimring én de Nürburgring voor Der Schumi.

Voor de Nederlandse successupporter is het ook vrij eenvoudig. Bij alles dat Max Verstappen doet kun je juichen! De beste man staat immers altij wel vooraan. Voor die andere Nederlandse coureur gaat het vooralsnog niet zo heel erg denderend. Vandaag zag het er niet denderend uit. Was Nyck De Vries echt zo slecht of was het een samenkomst van omstandigheden?

Strategie, slijtage, Ocon

Nou, uiteraard is het het laatste. Dat liet de coureur weten na de race aan ViaPlay. Uiteraard hebben wij ook met argusogen gekeken, daar de winst van Verstappen vrij snel een formaliteit leek te zijn (tot de laatste herstart, uiteraard). Deze race was echter wel heel erg zuur, want in principe beleefde de Fries een goed weekend. In de trainingen kon hij eindelijk wat kilometers maken en hij wist Q2 te halen. Dat is gewoon goed, zeker als je bedenkt dat de AlphaTarui AT04 niet echt topmateriaal is.

Het ging ook nog eens een keertje fout met de strategie. Althans, ze hadden goed in de gaten dat wegrijden op harde banden en dan zo lang mogelijk doorrijden een goede optie was. Albert Park is vrij glad en heeft veel rechte stukken. De slijtage valt behoorlijk mee. Helaas was er een herstart waarbij iedereen gratis over kan op de harde band. Om het extra zuur te maken moest De Vries vroeger dan gewenst (al na 8 ronden) over op de medium-band.

Is de Vries nu slecht of gewoon drie keer pech?

Maar er ging meer verkeerd. Tijdens de race raakte hij Esteban Ocon, waarbij De Vries even de lucht invloog met zijn bolide. Dat leverde wat schade aan zijn vleugel op. Omdat de vleugel niet goed functioneerde, belaste hij extra zwaar de banden en sleten deze heel erg snel. Als klap op de vuurpijl werd hij bij de laatste herstart ook nog eens de baan af gekegeld door Logan Sargeant.

Gaat het nog goed komen met Nyck de Vries? De eerste drie races met nul punten en elk weekend wel wat gedoe is natuurlijk geen lekker begin. Het is nog even wachten op de juiste baan voor de AlphaTauri, die er zelden zo slecht voor hebben gestaan als in 2023. Wellicht dat ze op banen als Silverstone en Imola wat beter voor de dag komen.

Dan is het hoge woord nu aan u, waarde lezer! Gaat Nyck de Vries nog wat moois laten zien dit seizoen of had Helmut Marko moeten kiezen voor een jong talent uit de eigen poule? Laat het weten, in de comments!