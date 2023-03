Autoblog Spot van de Week – Ferrari 250 GT Berlinetta Lusso

Winter of niet, gisteren haalde de eigenaar deze bloedmooie klassieke Ferrari van stal.

Het is officieel nog gewoon winter, dus de meeste klassiekereigenaren zullen nog even wachten tot ze zich naar buiten wagen met hun trotse bezit. Het weer nodigde daar ook totaal niet toe uit, de afgelopen week. Met uitzondering van gisteren…

Het mooie weer lokte een zeer bijzonder raspaardje naar buiten: een Ferrari 250 GT Berlinetta Lusso. @willemdezeeuw had het geluk deze te spotten in Rhenen, samen met nog een drietal bijzondere klassiekers.

De Lusso is een van de fraaiste en meest stijlvolle auto’s die ooit de fabriekspoorten van Maranello heeft verlaten. Veel exemplaren zijn ook uitgevoerd in ingetogen kleuren als blauw of zilver, maar de eigenaar die deze Lusso destijds bestelde is toch voor Rosso Corsa gegaan.

Voor degenen die de Italiaanse taal niet machtig zijn: ‘Lusso’ betekent luxe. De 250 GT Lusso is dus de luxe GT binnen de 250-serie. Het is ook de laatste variant in deze modelreeks: dit exemplaar dateert uit 1964, het laatste bouwjaar van de 250.

Onder de motorkap huist uiteraard een versie van de beroemde Columbo V12. Die is in dit geval goed voor 240 pk en 242 Nm. Naar hedendaagse begrippen zijn dit uiterst bescheiden waarden, maar het geluid en de beleving zullen er niet minder om zijn.

Zelfs Londen of Monaco zou dit een topspot zijn, maar om dit in eigen land tegen te komen, op Nederlands kenteken, is natuurlijk helemaal bijzonder. Er staan nog maar een stuk of vijf exemplaren op kenteken en die komen waarschijnlijk maar zelden naar buiten. @willemdezeeuw is dus een echte bofkont.

