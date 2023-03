Glock: “Je moet je in Duitsland verstoppen als je uitlaat geluid maakt”

Timo Glock is zeer somber gestemd over de staat van Duitsland autoland.

Wij Nederlanders kennen Duitsland toch een beetje als de heilige graal als het aankomt op auto’s. Uiteraard heb je de Italianen en niks kan opboksen tegen zo’n prachtige Italiaanse exoot. In zekere zin geldt hetzelfde voor de Britten met hun Astons, Djèks enzovoorts. En sommigen worden bronstig van een Citroën SM.

Maar als je kijkt naar wat iedereen nu op de oprit wil, is dat toch een premium Duitser. De Duitsers doen prestige, luxe, dikke motoren en een consequent aanbod nou eenmaal beter en efficiënter dan de rest. Hoe graag je misschien soms ook zou willen dat het anders was.

Daarbij heb je de Autobahn. Op mirakuleuze wijze zijn er nog steeds stukjes van deze Duitse snelwegen te vinden waar je ‘zo hard mag als je zelf wil’. Dit staat al jaren onder druk van de mensen/clubs die je zou verwachten, maar voorlopig bestaat dit fenomeen nog. Tevens stemt Duitsland niet in met het verbod op verbrandingsmotoren dat de EU voor ogen had. Er zijn dus zeker nog lichtpuntjes en tekenen van leven te vinden in de autocultuur van Duitsland.

Toch luidt Timo Glock de noodklok als het gaat om de Duitse auto industrie en de racerij in het bijzonder. De voormalig F1 coureur die Hamilton in 2008 kampioen maakte, bemerkt in zijn omgeving dat dikke auto’s en racen haast dingen zijn waarvoor je je moet verstoppen als Duitser tegenwoordig:

Je moet je tegenwoordig bijna verstoppen als je ’s ochtends een auto start die misschien wat luider is dan de andere auto’s. Dat is hier een drama Timo Glock, schiet met scherp

Als voormalig coureur, maakt Timo zich vooral ook zorgen om de staat van de Duitse racerij. Dat deze sinds de hoogtijdagen van Michael Schumacher wat minder populair is geworden is misschien niet gek. Maar dat de successen van Vettel en daarna Mercedes ten spijt er momenteel niet eens meer een Duitse Grand Prix is, baart Glock zorgen:

Gek genoeg blijven evenementen op circuits goed lopen en zijn ze vaak uitverkocht. De passie voor de sport is er. Maar je kunt dat niet meer naar buiten toe uitdragen. Ik ben benieuwd wanneer de eerste klimaatactivist zich op een racebaan gaat bevinden. Dat zal waarschijnlijk ook gebeuren. Daar kun je alleen maar je hoofd bij schudden. Timo Glock, schudt zijn hoofd

In de Formule 1 heeft Duitsland dit jaar nog één representant in de vorm van herintreder Nico Hülkenberg. Naast Mick Schumacher ziet Glock voorlopig geen nieuwe sterren aan de horizon die daar verandering in gaan brengen. De sport ligt volgens de Duitser op zijn gat in die Heimat:

Het duurt waarschijnlijk nog jaren voordat al het jonge talent weer is opgebouwd. En op dit moment is daar helemaal geen basis voor. Waar moet het Duitse jonge talent promoveren als er geen platform is. Ik hoop dat de DTM door de overname van de ADAC weer betere perspectieven krijgt. Maar ook daar is het moeilijk. Als autocoureur krijg je tegenwoordig niet de kans om geld te verdienen met de sport. Je moet geld binnenhalen om te mogen rijden. Timo Glock, haalt een waarheid aan waar Nederlanders altijd al mee te maken hadden

Waarvan akte.