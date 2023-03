Nieuwe modelnaam Mini hatchback, eindelijk!

De nieuwe Mini krijgt een modelnaam. Want weet jij de modelnaam van de huidige Mini?

Bij Mini is er iets vreemds aan de hand met hun ‘echte’ Mini. De auto heeft namelijk geen ‘echte’ modelnaam. Er is een Mini Clubman en Mini Countryman. Maar de reguliere Mini heet gewoon Mini. Er zijn wel uitvoeringen (One, Cooper, Cooper S) maar een modelnaam heeft de Mini niet. In tijden van SEO-optimalisatie is dat natuurlijk ondenkbaar.

Of wat te denken van vermeldingen in de occasion-zoeksites. Daar moest je zoeken op Mini ‘3/5-deurs’ of Mini ‘hatch’, wat de meest gebruikte aanduiding is voor de auto. Maar ja, dat smoelt niet echt lekker.

Nieuwe modelnaam Mini

Daarom gaat Mini de namen even omgooien en het is eigenlijk best logisch. Dat meldt Autocar. Er staat een nieuwe Mini gepland voor 2024 als opvolger van de huidige F56-generatie. De naam voor deze vierde generatie Mini is namelijk … – tromgeroffel – … Cooper!

Juist, de de drie- en vijfdeurs modellen zullen vanaf 2024 altijd als Mini Cooper door het leven gaan. Dit betekent (hoogstwaarschijnlijk) dat de Mini One komt te vervallen.

Elektrisch

De Mini Cooper komt zowel met verbrandingsmotoren en elektrische aandrijving. Alle Coopers met plofmotoren hebben wel een 48V-generator ter ondersteuning en uitraard om de laatste paar grammetjes C02 te gaan besparen.

De nieuwe Mini Cooper zal op het UKL1-platform staan, maar wel een doorontwikkelde variant daarvan. Het onderstel is overigens niet identiek. De nieuwe Mini zal namelijk in alle dimensies groeien. Wel zullen de overhangen kleiner worden.

Er komen in eerste instantie twee elektrische Mini Coopers. Ten eerste de Mini Cooper E (181 pk, 40 kWh accu) en ten tweede de Mini Cooper SE (215 pk, 54 kWh accu). Goed nieuws, de actieradius verbetert flink.

Dat was namelijk niet echt denderend bij de huidige generatie elektrische Mini. Deze stijgt van 240 km naar 385 km. Het absolute elektrische topmodel is vervolgens de Mini Electric JCW, voorzien van maar liefst 250 pk. Deze komt op latere termijn.

