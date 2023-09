Heeft de McLaren X-1 de tand des tijds doorstaan?

Is de meest unieke McLaren die er al vroeg bij was, de X-1, met recht vergeten of hebben we het er niet genoeg over?

In het prille begin van een automerk is het maar de vraag wat je gaat doen om jezelf in de kijker te spelen. Je wil immers dat je gekozen wordt door mensen om te kopen. Wat dat betreft heeft McLaren Automotive, toen het vanaf 2011 straatauto’s ging verkopen, een ietwat valse start gehad. Niet elk automerk start met een CV waar onder meer een decennialang succesvol F1-team, de snelste auto ter wereld en een prestigeproject met Mercedes op staat. Toch moest de McLaren MP4-12C in 2011 niet alleen een belofte zijn, maar echt zijn beloftes waarmaken.

De start

Je automerk is niks zonder mensen die je bedrijf willen laten groeien en belangrijker: je producten kopen. Dat doe je door iets neer te zetten wat men wil hebben. En ook al was de MP4-12C niet de beste McLaren ooit gebouwd, des tijds wist hij furore te maken. Sneller dan de toenmalige benchmark in de klasse, de Ferrari 458, die op zijn beurt ook de richtlijnen weer aangescherpt had. Indrukwekkende engineering en natuurlijk die legendarische McLaren-naam. Ultieme precisie. En een hypermodern hoofdkwartier in Woking om te laten zien dat je bloedserieus bent. Kortom: de ingrediënten van de MP4-12C klopten wel en de 650S en 675LT die eruit voortvloeiden hebben McLaren gemaakt tot wat het heden ten dage is.

One-off

Michael Jackson zong het al eens: keep the faith. Je moet vertrouwen winnen. Mensen moeten zo verbluft zijn door je product dat ze een gok durven te nemen. Niemand nam zo’n grote gok als één McLaren-koper. Die overigens tot en met vandaag de dag anoniem is gebleven. Dat is namelijk de man die in 2012 de McLaren X-1 tot leven bracht. Dat deed McLaren, maar op basis van de visie van één koper en met de eis dat dit de enige X-1 ooit bleef.

McLaren X-1

Van de man in kwestie weten we weinig, behalve dat hij zijn klassiekers kent en naar alle waarschijnlijkheid vermogend is. Dat laatste omdat het een uniek project voor het prille begin van McLaren was. De persoon in kwestie wist het toen nog hagelnieuwe McLaren Special Operations (MSO) te vinden en vroeg wat het zou kosten om een one-off te bouwen. Waarschijnlijk veel geld, maar zoals gezegd, dat is geen issue. De beste persoon had namelijk al een McLaren F1, een SLR McLaren en later de nieuwe MP4-12C. Een fan van het merk dus, voor én tijdens de oprichting van McLaren Automotive.

Design

Ook wist de persoon in kwestie al een tijdje dat hij dit wilde, nog voordat de MP4-12C op de markt kwam. Al drie jaar lang werd er binnen McLaren een hele reeks designs ingediend om de klant te bedienen met zijn wens. Die wens omvatte dus dat het een volledig op maat gemaakt design zou worden en dat het een hommage moest worden aan een paar van zijn favoriete auto’s. Dit waren onder meer ontwerpen van Facel Vega, de Buick Electra, de Mercedes-Benz 540K en de Citroën SM. Die laatste is bijvoorbeeld de reden dat de achterwielen achter een soort aerodynamische afdekplaat zaten die open en dicht konden.

De invloeden van bijvoorbeeld de Facel Vega zien we heel erg op de achtersteven terwijl de vouwen aan de zijkant weer aan de Buick Electra doen denken. Dit design is het resultaat van drie jaar ontwerpen indienen en keuzes maken van de cliënt, die uiteindelijk koos voor dit ontwerp van Hong Yeo. Dat is de man in onderstaande foto en dus niet de tot vandaag de dag anoniem gebleven koper.

Oog voor detail

Wat de McLaren X-1 verder bijzonder maakt is hoe veel moeite McLaren kon en eigenlijk moest doen voor het ding. Het koetswerk is op de spiegels en ‘greenhouse’ na volledig uniek voor de X-1. Al het aluminium is zorgvuldig uit één groot stuk gefreesd. De lak is een eigenlijk vrij basale diepzwarte lak, maar dat zorgt er juist voor dat oneffenheden veel meer opvallen. Dat moest dus met uiterste zorg gedaan worden.

Techniek

Technisch is de auto gesneden koek. De McLaren X-1 komt uit de lanceerperiode van de MP4-12C, dus daar komt de basis (monocoque) en de aandrijflijn vandaan. Het is dus een 600 pk sterke 3.8 liter V8 met twee turbo’s. Het leeggewicht is vrijwel identiek aan de 12C waardoor ook de X-1 naar 100 sprint in 3,2 seconden. De X-1 heeft zelfs net als de 12C een actieve achterspoiler.

Tijdloos

Naast leuk leesvoer op de zondagochtend willen we de McLaren X-1 nogmaals aan je presenteren om een andere reden. Is dit inmiddels bijna twaalf jaar oude design niet ongelofelijk tijdloos? Het ziet eruit alsof dit uit dezelfde periode komt als de meest recente Rolls-Royce few-offs terwijl dat echt wel tien jaar scheelt. Ook zien we veel designelementen die later terugkomen op McLarens en andere modellen. De voorkant doet erg denken aan de Sabre, terwijl McLaren meent dat dit het begin was van koplampen die gevormd waren naar het McLaren-logo (wat later terugkwam op de P1 en 650S). De achterkant met de grote flying buttress-achtige C-stijlen en een vlakke achterruit zagen we later terug op de 570S. En de boemerang-vormige achterlichten met zulke scherpe lijnen doen erg denken aan de W Motors Lykan Hypersport.

Van onschatbare waarde

Zoveel als McLaren in 2012 kon loslaten over de X-1, zo veel weten we eigenlijk nog steeds. De koper heeft de auto tot en met de dag van vandaag gehouden, daar hij nog nooit is aangeboden op een veiling. Hij zal dus ergens tussen miljoenen en ‘van onschatbare waarde’ kosten. Waar de auto zich precies bevindt is ook onduidelijk. In zijn 12-jarige leven is de X-1 één keer gespot bij de Bahreinse GP (op Bahreinse platen), maar ook nog een keer in Engeland op Britse platen. Die laatste kan echter een testrit zijn van McLaren zelf, dus is het aannemelijk dat de X-1 ergens vertoeft op het Arabische schiereiland. Maar dan ergens binnen.