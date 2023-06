Autoblog Spot van de Week: Ferrari F40 ‘LM’

Een F40 spotten is al gaaf, maar hoe vet is het om een F40 te spotten die omgebouwd is naar LM?

Het spotseizoen is definitief losgebarsten, want het was deze keer bijzonder lastig om een Spot van de Week te kiezen. De ene topspot naar de andere werd geüpload: een one-off Chiron Super Sport, een Enzo op Nederlands kenteken, een eveneens Nederlandse Carrera GT, een 250 GT Berlinetta Lusso, een Praga Bohema, een Koenigsegg Regera… Het kon niet op.

Goed, we moesten toch wat kiezen en dat is deze bijzondere Ferrari F40 geworden. Om maar meteen met de deur in huis te vallen: het is géén originele F40 LM, maar eentje die later omgebouwd is. Wat alsnog een hele bijzondere auto is. Want hoe vaak zie je een F40 die niet standaard is? Precies!

@vantoorphotography deed deze bijzondere vondst tijdens een tripje naar Düsseldorf. Op sommige foto’s lijkt het net een geplande fotoshoot, maar hij kwam deze auto gewoon random tegen toen hij een kijkje nam bij het Hyatt hotel. Dit is een bekende spotlocatie, maar zelfs voor Düsseldorf is een auto van dit kaliber een heuse topspot.

Voor de LM-conversie heeft deze Ferrari F40 behoorlijk wat aanpassingen ondergaan. De meest opvallende is natuurlijk de spoiler, maar er zijn bijvoorbeeld ook de OZ-velgen, de voorklep met een grote koelsleuf, de plexiglas zijruiten en de kleine spiegels. Ook heeft deze F40 geen klapkoplampen meer, maar gewoon vaste koplampen.

Van de ‘echte’ Ferrari F40 LM zijn slechts 19 exemplaren gebouwd. Dit waren allemaal auto’s die door de firma Michellotto werden omgebouwd. Er werd in 1989 en 1990 mee geracet in de IMSA. In de jaren daarna is de F40 LM door diverse privéteams gebruikt in verschillende raceklasses. In 1996 kwam de auto voor het laatst in actie tijdens een race.

Waar de Ferrari F40 standaard 478 pk leverde, zaten de LM’s op zo’n 700 pk. Het is helaas niet bekend of deze specifieke F40 ook onderhuidse aanpassingen heeft gekregen. Hij zal in ieder geval sneller zijn dan een normale F40, dankzij de lichtere onderdelen en de extra downforce.

@vantoorphotography had het geluk om op het juiste moment op de juiste plaats te zijn en deze unieke Ferrari te spotten. Daarmee pakt hij deze week, ondanks felle concurrentie, de Spot van de Week en krijgt hij een Autoblog-pet of -muts thuisgestuurd!

Volgende week zondag kunnen jullie weer rekenen op een nieuwe aflevering van deze rubriek. Ben je ook iets leuks, speciaals en/of opvallends tegengekomen? Deel je foto’s op Autoblog Spots en wie weet zetten we volgende week jouw spot in het zonnetje!