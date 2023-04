Politie neemt peperdure Ferrari F40 in beslag

Door een lullige oorzaak was de politie genoodzaakt een Ferrari F40 in beslag te nemen.

Zeldzame en peperdure supercars die naar buiten worden genomen kunnen we alleen maar toejuichen. Nu is een Ferrari F40 niet extreem zeldzaam, maar met een waarde van meer dan een miljoen euro wel aan de prijzige kant. Kortom, eentje tegenkomen is heel bijzonder.

Zorg wel dat je papieren op orde hebt als je blokje gaat rijden met je Ferrari F40. Die boodschap kwam te laat voor de bestuurder van de supercar uit de jaren 80. Het rode ding viel op, ook bij politieagenten. Ze kwamen de Ferrari tegen en haalde het kenteken door een check. Wat bleek nu, de F40 had geen verzekering.

Auto was net gekocht

Rijden zonder actieve autoverzekering is illegaal, ook in het Verenigd Koninkrijk. De politie was genoodzaakt de bestuurder staande te houden. Deze verklaarde de F40 recent gekocht te hebben en het belangrijkste -de autoverzekering- was nog niet geregeld. De Ferrari F40 werd door de politie in beslag genomen.

Bergingskosten

Zodra de eigenaar de autoverzekering op orde had mag hij de klassieker weer ophalen van het politiebureau. Na het voldoen van 150 pond bergingskosten.

De actie van de eigenaar is niet alleen nalatig. Het is ook gewoon dom om te rijden zonder autoverzekering. In het geval van een eenzijdig incident is er niets gedekt. Dat kan tonnen kosten met een Ferrari F40, of zelfs meer in het ergste geval. Laat staan als er een derde partij bij een ongeval betrokken raakt.

Kortom, of je nu in een Dacia Spring rijdt of een Ferrari F40. Regel die autoverzekering als eerste, het voorkomt een hoop gezeur.

Fotocredit: Lowestoft Police