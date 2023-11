Autoblog Spot van de Week: Karma Revero GT

Dit is geen Fisker Karma, maar een Karma Revero GT. Met een BMW-motor!

Toen de Fisker Karma in 2011 werd geïntroduceerd had waarschijnlijk niemand verwacht dat de auto 12 jaar later nog steeds in productie zou zijn. Toch is het zo, al is Fisker Automotive al lang failliet. De Fisker Karma gaat nu door het leven als Karma Revero.

De Karma Revero was in eerste instantie gewoon een voortzetting van de Fisker Karma, zonder dat er veel aan veranderd was. Het design was identiek en de aandrijflijn werd ook overgenomen.

In 2019 kwam Karma Automotive echter met een vernieuwde versie van de Revero, die wel degelijk anders is: de Revero GT. Dat is de auto die hier door @spotcrewda is gespot in het thuisland van Karma.

Met de Revero GT kreeg het oorspronkelijke design van Henrik Fisker een make-over. De twee nieren werden vervangen door een dichte grille, die uit één geheel bestaat. Ook zijn er nieuwe koplampen en achterlichten en strakgetrokken bumpers. Een grondige facelift dus.

Dat is niet het enige: de Revero GT heeft ook een nieuwe aandrijflijn. Waar de originele Karma een 2,0 liter viercilinder van GM als range extender had, heeft de GT een BMW-blok. Dat is helaas geen zes-in-lijn, maar de 1,5 liter driecilinder uit de i8.

De combinatie van de driecilinder en twee elektromotoren is samen goed voor een niet misselijke 536 pk. Daarmee zit je in 4,5 seconde op de 100 km/u. Met het grotere 28 kWh-accupakket kan de Revero GT zo’n 130 km volledig elektrisch rijden.

Het zal je misschien verbazen, maar de Karma Revero is ook gewoon leverbaar in Nederland (via Kroymans). Daar merk je niet zoveel van, want er staan momenteel maar 15 stuks op kenteken. En dat zijn allemaal de oude Revero’s, die nauwelijks te onderscheiden zijn van de Fiskers.

De nieuwe Revero GT ga je dus niet tegenkomen op de Nederlandse wegen, al staat er wel een Karma GS-6 op Nederlands kenteken. Dat is wéér een nieuwere versie, die iets goedkoper in de markt is gezet dan de Revero GT.

Hoe dan ook: de Karma Revero GT is een primeur op Autoblog Spots. En daarom is het onze Spot van de Week. Heb je zelf ook iets bijzonders gespot? Upload je foto’s dan op Autoblog Spots en wie weet zetten we volgende week jouw spot in het zonnetje!

