Subaru WRX STi onderhouden? Dat kost je dan 11.000(!) euro

Of je even 11.000 euro wil aftikken voor een beurt op je Subaru Impreza WRX STi: het overkwam iemand echt.

Clichés zijn er vaak omdat er een kern van waarheid in zit, maar je moet je er niet op verkijken. Zo is de claim ‘Japanse auto’s zijn altijd betrouwbaar’ een gevaarlijke. Ja, er zijn Japanse oerproducten die eens per 300.000 km een oliewissel prima kunnen hebben (maar vaker is niet af te raden), maar over het algemeen heeft elke auto goed onderhoud nodig, ook Japanners. Sterker nog: er zijn Japanse producten die iets meer zorg nodig hebben en niet perse over zich af roepen dat ze makkelijk in de omgang zijn wat betrouwbaarheid betreft. De boxermotoren van Subaru bijvoorbeeld: dat is wel een bijzonder type motor wat op bepaalde punten bijzondere aandacht nodig heeft. Hallo, koppakkingen.

Beurt van 11.000 euro

Als jij echter genoeg aandacht besteedt aan het onderhoud en ook je olie- en vloeistofwissels goed bijhoudt, dan kan elke auto flink wat aan. Ook Subaru’s. Over het algemeen gesproken hoeft een beurt voor een goed onderhouden Subaru niet veel spannender te zijn dan die van elke andere auto. Ga even na hoe veel jij betaald hebt voor je laatste beurt en bedenk dan dat iemand gevraagd werd om even 17.000 Canadese dollars af te tikken voor een beurt. Dat is meer dan 11.000 euro. Koekoek!

De auto in kwestie was dus een Subaru Impreza WRX STi uit 2009, een hatchback. Handig om te weten: de eigenaar liet de auto door een derde partij (niet een dealer) inspecteren. Het gaat om een ‘prima onderhouden’ auto uit 2009 met 217.000 kilometer op de teller die volgens de eigenaar geen gebreken vertoont. De eigenaar stelt het dan ook als vraag: is dit normaal? Nou, nee. Waar komt dan die megalomane kostenpost vandaan? Welnu, daarvoor hebben we het bonnetje.

Arbeidskosten

Zoals je ziet verstond de garage onder ‘inspectie’ vooral ‘vervang alles’. Dat is bijna niet overdreven. Ook de bedragen in kwestie, niet eens perse de arbeidskosten alleen, lijken wel erg overdreven. Zo wordt er 189 dollar per uur (126 euro) gevraagd aan arbeidskosten. Dat maakt al een kostenplaatje van 3.000 dollar voor de vering alleen: 1.300 dollar voor de onderdelen, 1.700 dollar voor het monteren.

Reaguurders die het bonnetje onder de loep genomen hebben komen ook met voorbeelden van dat de vis duur betaald wordt bij deze garage. 1.000 euro voor een set remschijven en remblokken is wel erg veel, en dan moeten ze nog voor 190 dollar per uur gemonteerd worden (ondergetekende heeft voor datzelfde net 330 euro voor betaald INCLUSIEF montage). Het meest in het oog springend is wellicht nog wel de accu, die heeft 500 dollar gekost met gewoon het uurtarief erboven op voor de montage, alsof een accu vervangen meer is dan twee minuten werk. Bovendien zijn er zaken dubbel gerekend, zo heeft de garage tot twee keer toe de koelvloeistof vervangen. Uiteraard beide met het reguliere uurloon er overheen. De bevestigingsonderdelen voor de stabilisatorstangen voor 1.100 dollar is ook niet niks. Uiteraard exclusief montage. De echte kenners bemerken zelfs dat er voor bepaalde onderdelen ook nog eens verkeerde vloeistoffen of niet aan te raden onderdelen gebruikt zijn. Dus het vakwerk van deze garage valt ook nog te betwisten.

Te veel?

Deze beurt voor de Subaru Impreza WRX STi kan betekenen dat de auto echt wellicht in een ietwat gebruikte staat was, maar ons bekruipt ook het gevoel dat niet alles van dit lijstje ook echt nodig was. Laat staan dat alles dus ook nog eens met een ridicuul uurloon wordt afgetikt. Aangezien het gaat om een bonnetje lijkt het erop dat het werk al gedaan is. De poster op Reddit gaat contact opnemen met de garage om te zien of er nog een speld tussen te krijgen is, maar het lijkt erop dat deze beurt van 11.000 euro niet voor herhaling vatbaar is.