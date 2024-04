Niet te versmaden Peugeot 205 GTI heeft perfecte kilometerstand

Alles valt op zijn plek bij deze Peugeot 205 GTI op Marktplaats.

Iets waar @willeme en/of ondergetekende eens samen met jullie in moeten duiken: de naam GTI. Als fervent Golf GTI-fanaat associeer je die afkorting natuurlijk met snelle VW’s, maar de naam Gran Turismo Inezione heeft dankzij zijn Italiaanse roots banden met veel meer dan dat. Er is zelfs een Ferrari GTI!

Peugeot 205 GTI

Zo kun je de naam GTI ook associëren met een andere toffe hot hatch uit de jaren ’80: de Peugeot 205 GTI. Een auto die nog steeds wordt gezien als misschien wel de beste Peugeot ever ooit. Simpel, leuk, tot op zekere hoogte tijdloos en vroeger kon je hem nog betalen ook.

Er zijn meerdere versies geweest van de Peugeot 205 GTI. Zo zweert een ex-Autoblog-coryfee bij een rode 1.6 GTI van de eerste jaren van het model, met oranje pinkers en de eenvoudige stalen telefoonschijfvelgen. Ondergetekende is misschien nog wel meer fan van het latere model, met de iets anders gestylede stalen velgen en witte pinkers, naast natuurlijk de motor die vergroot werd naar 1.9 liter. Als ‘Griffe’ een zeer toffe auto.

Niet te versmaden

Maar ook de uitvoering van vandaag mag er zijn. De eerdergenoemde upgrades zijn aanwezig, maar ook het streepje rondom de bumpers in het rood. Perfect.

Mag ook wel, want het is niet de goedkoopste. Gelukkig krijg je dan ook wel een hele mooie Peugeot 205 GTI. Zoals je kan zien staat ‘ie strak in de lak, omdat de originele kleur Vert Sorrento een jaar geleden opnieuw aangebracht is. Het is dus geen zwart, maar donkergroen.

Ook het interieur is om door een ringetje te halen, want daar is eveneens een jaar geleden aandacht aan besteed. Het leder ziet er strak uit en het ziet er niet zo vaal uit als andere auto’s van deze leeftijd. Wellicht valt het op dat de auto ietsje lager op de grond staat dan normaal, vanwege een set Koni-dempers.

Kilometerstand

Het enige wat niet in concoursstaat is, is de motor van de Peugeot 205 GTI. Dat is geen kritiek overigens, met goed onderhoud kan het goed gaan. Sterker nog: het maakt de kilometerstand erg toepasselijk. Deze 205 heeft namelijk 205.143 km op de klok. Zet je er dus 62 kilometer op en je hebt een 205 GTI met 205.205 kilometer op de klok. Dat wil je toch?

Kopen

Of je wil er natuurlijk mee rijden, want daar zijn deze auto’s erg goed in. Helaas is de tijd van goedkope 205 GTI’s scoren achter ons. Ook voor dit exemplaar, in goede staat maar met kilometers, mag je nog 19.950 euro aftikken. Is dat de moeite waard? Dat mag je zelf bepalen op de advertentie van de Peugeot 205 GTI.