Autoblog Spot van de Week: Lamborghini Urus Performante

Dit is de eerste Urus Performante op Nederlands kenteken, maar het zal zeker niet de laatste zijn.

Lamborghini kiest er altijd voor om de levenscyclus van hun modellen zo lang mogelijk te rekken. Dat is met de Urus niet anders. Nu is dit model ook nog niet zo oud, maar de Urus heeft een opfrisbeurt gekregen om er weer even tegenaan te kunnen. En het zou zomaar kunnen dat er over een paar jaar nog een opfrisbeurt komt.

Urus S en Performante

Er kwamen vorig jaar meteen twee nieuwe versies van de Urus: de Urus Performante en de Urus S. De S is in feite de facelift die normale Urus vervangt, terwijl de Performante de hardcore versie is.

Wat een beetje verwarrend was: de Urus S werd later gepresenteerd dan de Urus Performante. Daardoor bleken veel unieke kenmerken van de Performante achteraf niet uniek te zijn. De Urus S lijkt namelijk veel op de Performante en heeft ook evenveel vermogen.

Eerste in Nederland

Enfin, de Performante was dus eerder. Daarom is die nu ook als eerste in Nederland gearriveerd. @marcel050 wist het eerste exemplaar op gele platen te spotten in het hoge noorden, bij Porsche Centrum Groningen voor de deur.

Hoe kun je nu zien dat dit een Performante is? Je zou zeggen: aan de agressieve voorbumper, de sleuven in de motorkap en de sleuven achter de achterwielen, maar… die heeft de Urus S ook. De kenmerken die écht uniek zijn voor de Performante zijn de spoiler en het zwarte gedeelte op de motorkap.

666 pk

Het vermogen van de Urus Performante komt precies uit op een duivelse 666 pk. Strenggelovige mensen zullen deze auto dus moeten laten staan (of ze moeten ‘m tunen). Het koppel bedraagt 850 Nm, net zo veel als de pre-facelift Urus.

Het verschil zit ‘m bij de Urus Performante vooral in het onderstel. Deze versie heeft stalen veren in plaats van luchtvering. Daarnaast is de Performante verlaagd. Verder is ook het differentieel en de besturing aangescherpt en is er 47 kg aan gewicht bespaard. Deze lichtgewicht SUV weegt zodoende ‘slechts’ 2.125 kg.

Prijs

De eerste Urus Performante op Nederlands kenteken is ook meteen de duurste Urus op Nederlands kenteken. Met een Performante kom je boven de vier ton uit, zo blijkt. Om precies te zijn kostte dit exemplaar €421.308.

Er staat overigens ook al een tweede Urus Performante op kenteken. Die valt iets minder op, want dat is een zwarte. Er zijn ook net iets minder opties aangevinkt, gezien de iets lagere prijs (€410.004).

Spot van de Week

Als iemand die auto gespot heeft zien we die ook graag op Autoblog Spots verschijnen, maar @marcel050 heeft in ieder geval de primeur te pakken. Zijn spot is daarom bij deze de Spot van de Week en Marcel krijgt een Autoblog-pet of muts thuisgestuurd.

Volgende week zondag is er wederom een nieuwe aflevering. Ben je ook wat bijzonders tegengekomen? Deel je foto’s op Autoblog Spots en wie weet verschijnt jouw spot de volgende keer in deze rubriek!