Officieel: Lamborghini Urus S, even sterk als de Performante

We konden hem eerder vandaag laten zien, maar nu is hij helemaal officieel: de Lamborghini Urus S!

De Lamborghini Urus is een wonderlijk fenomeen. Alle puristen vinden het helemaal niets. Echter, aan puristen verdien je geen geld. Die blijven hun handgeschakelde Porsche Boxster uit 1997 rijden. Nee, je verdient geld aan mensen die gewoon een blubberdikke SUV willen. Dat is precies wat de Lamborghini Urus is.

Logische zet

Een logische zet dus van Lamborghini. Nu had het Italiaanse merk de mazzel dat ze gebruik konden maken van het MLB-Evo-platform van de Volkswagen Group. In principe is de auto nauw verwant aan de Audi Q8 en Porsche Cayenne Coupé. Er is een groot verschil, er was tot voor kort slechts één versie: de Urus. Natuurlijk waren er wel een paar uitrustingsniveau’s en pakketten, maar geen verschillende versies.

Lamborghini Urus S

Tot voor kort dan, want onlangs kwam de Urus Performante daar dan eindelijk bij. Stiekem is dat best een hardcore monster waar we erg benieuwd naar zijn. Die Performante luidde kennelijk het begin van het tijdperk in, want de Lamborghini Urus S is hier!

Facelift

Net als de Lamborghini Aventador S is de Urus S het faceliftmodel. De S vervangt dus de reguliere Urus. Aan de voorbumper is meteen de gelijkenis te zien met de Urus Performante. De bumper heeft die twee naar ‘binnen lopende’ lijnen, die de eerdergenoemde Aventador ook heeft. De koelsleuf achter de achterwielen kennen we eveneens van de Performante.

666 pk

De gelijkenissen met de Urus Performante gaan verder dan de buitenkant. De Urus S heeft ook evenveel vermogen gekregen als de Performante, een duivelse 666 pk. Nu was het verschil met de normale Urus ook niet groot, want die heeft al 650 pk. Het koppel van alle versies is gelijk: 850 Nm.

Prestaties

De Urus S is wel ietsje langzamer dan de Performante, want verschil moet er wezen. Een sprintje van 0 naar 100 km/u duurt 3,5 seconden, waar de Performante dat in 3,3 seconden doet. De topsnelheid ligt op 305 km/u, wat precies 1 km/u langzamer is dan de Performante.

Interieur

Het interieur updaten vond Lamborghini kennelijk niet nodig. Dit is vrijwel ongewijzigd gebleven ten opzichte van de prefacelift-Urus. Het verschil zit ‘m vooral in nieuwe opties qua aankleding, met een nieuw stikselpatroon. Niet bijster spannend dus.

Meerwaarde

Je vraagt je misschien af: wat is nog de meerwaarde van de Performante, nu de standaard Urus ook 666 pk heeft? Zoals wel vaker moet je jezelf niet blind staren op de pk’s. De Performante heeft namelijk een stevig aangepast onderstel met stalen veren, een aangepast differentieel en aangescherpte besturing.

De Performante is dus voor degenen die veel waarde hechten aan de letter ‘S’ in SUV. Of gewoon voor degenen die de dikste versie willen hebben. Als we de doelgroep van de Urus een beetje kennen is dat laatste waarschijnlijk het belangrijkste verkoopargument.

