Heeft de Astra nu een mooier interieur dan de Golf?

Vroeger was het simpel. Maar nu heeft de Astra een mooier interieur dan de Golf, lijkt het!

De Opel Astra en Volkswagen Golf zijn al jarenlang elkaar aartsrivalen. Sinds 1991 (het jaar dat de Astra de Kadett verving) leggen de twee elkaar het het vuur aan de schenen. De Opel leverde veelal de meeste war voor het geld, de Golf voelde een halve klasse hoger aan qua interieur. Niet ruimer (integendeel), maar juist iets volwassener en hoogwaardiger. Dat zag je ook terug in de restwaardes, waardoor de leaseprijzen van beide auto’s vaak gelijk waren.

Maar heeft de Golf nog altijd een mooier interieur dan de Astra? Wij vermoeden dat dieselgate er flink in heeft gehakt bij Volkswagen. De Golf 7.5 had een zeer verzorgd en hoogwaardig interieur met een prima infotainmentsysteem. Bij de Golf 8 is het op veel vlakken juist net iets minder dan zijn voorganger, met een oneervolle vermelding voor het infotainmentsysteem. De enige reden om ALLEEN touchscreen te verkiezen boven knoppen is geldbesparing. In de showroom lijkt het geweldig, maar in het verkeer is het minder. Je moet telkens naar voren bukken.

Typisch Duits

Dus heeft de Astra nu een beter interieur? Persoonlijk vind ondergetekende het erom spannen. In beide gevallen is het meer dan voldoende voor de klasse en typisch Duits. Maar Irmscher doet er een schepje bovenop in het voordeel van de Astra. Ze hebben een nieuw gamma aan onderdelen voor de Astra GSe, het nieuwe sportieve topmodel van de Astra-range.

Uiteraard hebben ze de bekende upgrades in de aanbieding voor je in de vorm van een bodykit met spoilers, splitters en nieuwe skirts. Het voordeel van zo’n kit is dat de auto optisch lager ligt.

Overigens heft Irmscher ook onderstel-upgrades in de aanbieding, dus je kan ook voor beide kiezen. Met een verenupgrade kun je de auto zo’n 25 mm lager leggen. Verder zijn er de nodige velgen, je kunt kiezen uit diverse modellen en afmetingen: 18 en 19 inch. Tenslotte zijn er de obligate stickers.

Heeft de Astra een mooier interieur?

Maar het meest bijzondere zijn de interieurupgrades. Ja kan namelijk een compleet nieuw interieur krijgen! Bij Irmscher hebben ze namelijk de sportstoelen (AGR-gekeurd!) opnieuw bekleed. Er is vooralsnog keuze uit twee soorten. Alles geheel in leder (zie het bruine interieur) of een leder-alcantara-combinatie (zwart met rood). In beide gevallen wordt de algehele kwaliteitsindruk flink verhoogd.

Je kan de Irmscher Astra GSe per direct samenstellen bij de Duitse tuner (helaas nog niet met een configurator). Je hoeft natuurlijk niet voor het hele pakket te kiezen. Er zijn drie stages (IS1, IS2 en IS3). Daarnaast heb je ook de mogelijkheid om te cherrypicken, dus de onderdelen te kiezen die je zelf wil.

Meer lezen? Dit zijn de 12 gaafste Irmscher projecten door de jaren heen!