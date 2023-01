Ook Lambo’s verkochten in 2022 als warme broodjes

Lamborghini heeft opnieuw een recordjaar achter de rug.

Niet zo heel lang geleden was Lamborghini nog bijna net zo exclusief als Pagani, maar tijden veranderen. Lambo’s verkopen vandaag de dag als warme Italiaanse broodjes. Net als Rolls-Royce en Bentley heeft het merk uit Sant’Agata Bolognese weer een recordjaar achter de rug.

De verkopen van Lamborghini zijn nog eens met 10% gestegen ten opzichte van 2021, wat al een recordjaar was. In absolute aantallen: Lamborghini verkocht in het afgelopen jaar 9.233 auto’s. Als dat zo doorgaat gaan ze volgend jaar dus door de 10.000.

De Urus blijft natuurlijk de grootste cashcow van Lamborghini. De P.C. Hooftmobiel was goed voor circa 58% van de verkopen, wat neerkomt op 5.367 stuks. De Huracán deed echter ook heel goed mee. Daar werden er 3.113 van verkocht, 20% meer dan vorig jaar. Dat is serieus veel voor een V10 supercar die in de basis al 8 jaar oud is.

Lamborghini zorgt er wel voor dat hun modellen relevant blijven. De Huracán Tecnica oogt weer helemaal fris en kan er nog wel even tegenaan. Vorig jaar onthulde Lamborghini natuurlijk ook de Huracán Sterrato, waar sowieso 1.499 stuks van gebouwd gaan worden. De Urus kreeg een facelift en gaat nu verder als Urus S.

Je kunt modellen natuurlijk niet eindeloos blijven updaten. Voor de Aventador was 2022 dan toch het eindstation. We weten dus alvast dat er daar geen één meer van verkocht wordt in 2023. Als het goed is komt dit jaar wel de hybride opvolger van de Aventador.

Voor degenen die benieuwd zijn waar al die Lambo’s gebleven zijn, in de volgende landen zijn de meeste exemplaren geleverd:

Verenigde Staten: 2.721 China: 1.018 Duitsland: 808 Verenigd Koninkrijk: 650 Japan: 546

Ons landje valt natuurlijk in het niet bij deze cijfers, maar Lamborghini Nederland kan ook tevreden zijn. In totaal zijn er 43 gloednieuwe Lambo’s op kenteken gezet, waarvan 24 Urussen, 15 Huracán’s en 4 Aventadors. Er zat ook één nieuwe Countach bij. Dit stond op nummer 5 in ons lijstje met duurste auto’s die in 2022 op kenteken zijn gezet.

Foto: @lenny98, via Autoblog Spots