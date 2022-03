Brabantse YouTuber koopt eerste Audi RS Q8-S van Nederland

Welkom bij onze maandelijkse rubriek: Brabantse YouTuber koopt een dikke Audi.

We concludeerden het al eerder: YouTubers hebben een voorliefde voor dikke Audi’s. Giel de Winter bevestigt deze hypothese weer, want hij koopt voor de tweede keer in korte tijd een hele dikke Audi. En dan mag je best letterlijk nemen, want het gaat om een Audi RS Q8, die is aangepakt door ABT.

Eerst nog even een korte introductie van Giel de Winter, voor degenen die hem niet kennen. We kunnen het ons haast niet voorstellen, maar het kan. Giel vergaarde bekendheid met zijn YouTube-kanaal StukTV, maar vergis je niet: hij is veel meer dan dat. Hij bekleedt namelijk ook een functie als Creative Director bij Talpa Social.

Het kan zijn dat je een beetje een déja vu krijgt, want twee maanden geleden schreven we ook al over een Brabantse YouTuber die een matgrijze ABT Audi kocht. Dat was een ABT RS6-R, die nu alweer de deur uitgaat.

Giel ruilt zijn ABT RS6-R in voor een ABT RS Q8-S. Dit is zelfs de eerste van Nederland. We moeten er voor de volledigheid meteen bij zeggen: er rijden al wél de nodige RS Q8-R’s rond in Nederland. Collega-YouTuber Royalistiq heeft er bijvoorbeeld eentje.

Wat is het verschil? De RS Q8-S is de iets mildere versie, met 700 pk in plaats van 740 pk. Dit betekent ook dat Giel er een klein beetje op achteruit gaat qua pk’s, want zijn vorige ABT was wel een ‘R’. Maar eerlijk is eerlijk: 700 pk is ook ruim voldoende.

Hoeveel Giel heeft betaald voor deze moddervette Audi weten we niet, maar we weten wel dat alleen het ABT-pakket al €42.900 kost. En dat bedrag komt dus bovenop de prijs van een Audi RS Q8, die in Nederland al twee ton kost zonder opties. Het totale prijskaartje zal dus al snel richting de drie ton gaan.

Foto’s: Vd Akker