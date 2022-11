Formule 1 coureurs voor 2023 eindelijk definitief!

Eindelijk is de line-up definitief. We weten wie de Formule 1 coureurs voor 2023 zijn!

Het silly season heeft haar eigen wetten. Deze begint vaak al veel te vroeg en duurt veelal te lang. Soms zijn er niet echt veel wereldschokkende mutaties. Oude coureurs gaan met pensioen en nieuwe talenten breken door. Voor 2023 zijn er behoorlijk wat veranderingen.

Met Sebastian Vettel verliest de Formule 1 een parel voor de sport. Maar er komen ook nieuwe gezichten bij, naast de terugkeer van Nico Hülkenberg. De enige coureur die nog niet zeker was voor 2023 was Logan Sargeant. Williams wil ‘m graag hebben en Sargeant wil graag voor Williams rijden. Er was echter een klein probleempje: Logan heeft namelijk geen FIA Superlicentie. Die heb je natuurlijk wel nodig om te kunnen rijden.

Superlicentie voor Logan Sargeant

Toen Sargeant werd aangekondigd voor 2023 door Williams, was al bekend dat hij 40 punten te kort kwam voor zijn superlicentie en in die hoedanigheid geen F1 zou kunnen rijden volgend seizoen.

Het werd nog eventjes spannend voor Sargeant om als derde in het Formule 2-kampioenschap te eindigen. De race van zojuist was echter nog rommelig verlopen voor de Amerikaan. Het maakt allemaal niet uit, overigens. Want plaats 4 (die hij behaalde) in het eindkampioenschap levert alsnog 30 superlicentie-punten op. De derde plaats in het Formule 3-kampioenschap in 2020 is goed voor 20 punten, waardoor Sargeant nu eindelijk de benodigde punten binnen heeft. Sterker nog, je hebt er maar 40 nodig om F1 te kunnen rijden.

Alle Formule 1 coureurs voor 2023

Nu dan eindelijk alle Formule 1 coureurs voor 2023 officieel zijn, kunnen we bevestigen dat het veld voor 2023 zal er als volgt uit komt te zien:

Red Bull

Max Verstappen

Sergio Pérez

Ferrari

Charles Leclerc

Carlos Sainz

Mercedes

George Russell

Lewis Hamilton

Alpine

Esteban Ocon

Pierre Gasly (transfer)

McLaren

Lando Norris

Oscar Piastri ( NIEUW! )

Alfa Romeo

Valtteri Bottas

Zhou Guanyu

Aston Martin

Lance Stroll

Fernando Alonso (transfer)

Haas

Kevin Magnussen

Nico Hülkenberg (herintreder)

AlphaTauri

Yuki Tsunoda

Nyck de Vries ( NIEUW! )

Williams

Alex Albon

Logan Sargeant ( NIEUW! )

