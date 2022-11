Extra velgoptie voor Tesla: CYBRHEX!

Goed nieuws voor mensen die iets anders willen. Er zijn extra velgopties voor jouw Tesla met de CYBRHEX velg.

Een nadeeltje van Tesla is dat je bijna niets kan kiezen. Er zijn maar vijf kleuren en maar twee velgdesigns in veel gevallen. Dat is op zich ook begrijpelijk, want zo kan Tesla de productie vrij overzichtelijk houden en zo veel mogelijk auto’s bouwen. Dan wil je het liefste auto’s die zo veel mogelijk op elkaar lijken.

Gelukkig kun je achteraf heel veel kiezen, uiteraard. Dat kan bij diverse velgfabrikanten en tuners, maar je kan ook bij Unplugged Performance terecht. Dat is strikt genomen een tuner, maar wel eentje die vrij dicht bij Tesla staat. Als je je Tesla dikker en unieker wil maken, dan ga ja naar hen toe.

Velgoptie voor Tesla Cybertruck

Zo hebben ze een nieuw wiel voor de Cybertruck. Het verhaal erachter is misschien wel mooier dan de velg zelf. De ontwerper van de velgen is Sasha Selipanov. Hij werkte voorheen bij onnder andere Koenigsegg (Gemera), Bugatti (Chiron) en Genesis (Essentia). Voordat hij bij al die merken werkte, was hij bezig met het Pharaohe-project (afbeelding boven). Een futuristisch voertuig voor alle terreinen.

Toevallig, jaren later, lanceert Tesla de Cybertruck. Die auto lijkt behoorlijk veel op de Pharaohe van Sasha Selipanov. Dat bracht Unplugged Performance een idee. Hoe cool zou het zijn als Selipanov een setje wielen ging ontwerpen voor de Cybertruck?

Precies! Het resultaat is de CYBRHEX-velg. Het is geen 1 op 1 kopie, maar een vrije interpretatie ervan. De velgen zijn straks leverbaar als de Cybertruck uitgeleverd gaat worden aan klanten.

CYBRHEX ook voor andere moellen

Het mooie is, de velg komt ook beschikbaar voor alle andere Tesla’s! Unplugged Performance heeft een paar fotootjes gemaakt waar je de nieuwe wielen kunt zien op een Model 3 en een Model S. Je kan de velg in diverse maten en kleuren krijgen. Prijzen beginnen bij zo’n 1.500 dollar, afhankelijk van de maat uiteraard.

Je kunt de wielen in 20, 21 en 22 inch krijgen, een breedset is mogelijk voor de mensen die ietsje meer onderstuur wensen. Geinig detail: het middelste gedeelte is een zeshoekige center-cap, Mocht je een uniekere Tesla wensen, kun je je sowieso wenden tot Unplugged Performance. Bodykits, verlagingen of een compleet nieuw interieur: dat regelen ze allemaal voor je.

