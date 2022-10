Autoblog Spot van de Week: Mercedes 300 SL Roadster

Een 300 SL Roadster is een van de laatste auto’s die je verwacht tegen te komen op een regenachtige herfstdag.

Moderne supercars kun je ook in de winter nog wel eens tegenkomen, maar klassiekers zijn echt heel seizoensgebonden. Over één of twee maanden is de kans dat je een mooie klassieker tegenkomt ongeveer net zo groot als de kans dat je een ijscokar tegenkomt.

Het klassiekerseizoen is nu nog niet definitief ten einde, want @maurice16 spotte langs de grachten van het pittoreske Hoorn – jawel – een mooie klassieker. En wat voor één. Het betreft een heuse 300 SL Roadster. De meest legendarische Mercedes ooit gebouwd. Op de Gullwing na.

De Roadster moet het helaas zonder de iconische vleugeldeuren stellen, want ja, dat is nu eenmaal lastig te combineren met een cabriodak. Daar krijg je wel wat voor terug, want met het dak open heb je de ultieme klassieker-beleving.

Toch gaat de eigenaar van deze Nederlandse 300 SL Roadster niet alleen op zonnige zomerdagen op pad. Maurice spotte deze auto op een regenachtige herfstdag. Dit leverde wel lekker sfeervolle plaatjes op. De locatie draagt daar zeker aan bij.

De Roadster is iets minder zeldzaam dan de coupé, met 1.858 gebouwde exemplaren (tegen 1.400 Gullwings). Daarmee is het uiteraard alsnog een bijzonder gewilde klassieker, die voor bedragen met zes nullen van de hand gaat.

Al met al kunnen we gerust spreken van een topspot. Het was eigenlijk een no-brainer om deze spot uit te roepen tot Autoblog Spot van de Week. @maurice16 krijgt daarom een authentieke Autoblog-pet thuisgestuurd. Of een muts, dat mag ook. Het immers al volop herfst.

Volgende week kunnen jullie weer een nieuwe Spot van de Week verwachten. Ben je ook wat bijzonders tegengekomen? Upload je foto’s vooral op Autoblog Spots en wie weet verschijnt jouw spot de volgende keer in deze rubriek!

Alle foto’s van de 300 SL Roadster bekijk je op Autoblog Spots!