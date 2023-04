Autoblog Spot van de Week: MG XPower SV

Kijk maar goed, want dit is misschien wel de laatste keer dat er een gespot wordt in Nederland.

Wie had dat gedacht? Het merk MG is weer springlevend, ook in Nederland. Alleen heeft het niet zoveel meer met MG te maken. Toegegeven, de MG Cyberster is een leuke knipoog naar het traditie van MG, maar ook dat is toch echt een Chinese auto.

Vandaag gaan we even terug naar het laatste wapenfeit van het Britse MG. Dit is ook meteen de meeste brute en eigenzinnige auto die het merk ooit gebouwd heeft. Misschien niet de meest verstandige zet voor een noodlijdend merk, maar het leverde wel een heerlijk obscure sportwagen op. En daar houden we van.

We hebben het over de MG XPower SV, die nu is gespot in Nederland. Dit is in feite een Britse musclecar, want onder de motorkap schuilt een old school V8 uit de Ford Mustang. De XPower heeft daarnaast ook Italiaanse genen. Daarmee bedoelen we niet de Fiat-koplampen en achterlichten, maar de basis die afkomstig is van de Qvale Mangusta.

Zoals de XPower de laatste stuipstrekking was van MG, was de Mangusta op zijn beurt de laatste stuiptrekking van De Tomaso. Het was een samenwerking met QVale, maar De Tomaso trok zich uiteindelijk terug. Vandaar dat de auto als Qvale Mangusta op de markt kwam.

Waar de Mangusta een middenmotor had, heeft de MG XPower gewoon een ouderwetse lay-out met de motor voorin. Deze motor was in eerste instantie de 4,6 liter V8 van Ford, maar in 2004 kwam de SV-R met de 5,0 liter V8, goed voor 385 pk.

De auto die je hier op de trailer ziet staan is géén SV-R, hoewel dat wel op de achterkant staat. Dit is de ‘normale’ SV, zonder spoiler, met de 4,6 liter V8 dus. Deze produceert 320 pk.

Helaas is het hoogstwaarschijnlijk de laatste keer dat deze MG in Nederland gespot is. Een blik op de Instagram-pagina van Cool Classics Club leert ons namelijk dat de auto vertrokken is naar de VS. Dat is doodzonde, want dit was de enige MG XPower op Nederlands kenteken.

Dat maakt deze spot van @yoeri_fakkeldij alleen maar specialer. Zijn spot is deze week daarom de Autoblog Spot van de Week. Als aandenken krijgt hij een Autoblog-pet of -muts thuisgestuurd. Met het weer van dit moment adviseren we een pet, maar dat is verder aan Yoeri.

Volgende week zondag is er weer een nieuwe aflevering van deze rubriek. Ben je ook iets leuks, speciaals of opvallends tegengekomen? Deel je foto’s op Autoblog Spots en wie weet zetten we volgende week jouw spot in het zonnetje!

Bekijk alle foto’s van deze MG XPower XV op Autoblog Spots!