Officieel: de MG roadster is terug, mét vleugeldeuren

Met de MG Cyberster is er eindelijk een echte elektrische cabrio. En hij komt ook naar Europa!

Het huidige MG heeft afgezien van de naam en het logo niet bijster veel te maken met het oorspronkelijke MG, maar de Chinezen zijn de roots van het merk niet vergeten. Waar andere merken geen brood zien in een elektrische cabrio, brengt MG deze gewoon wél op de markt.

Dit komt niet als een donderslag bij heldere hemel, want de MG Cyberster is al veelvuldig voorbijgekomen. Eerst als concept car en vervolgens is de productieversie op verschillende manieren gelekt. Maar nu is ‘ie dan eindelijk officieel.

Althans, het design van de productieversie is officieel. De specificaties houdt MG nog even voor zich, maar we kunnen de auto in ieder geval vanuit alle hoeken bekijken. Een van de eerste dingen die daarbij opvallen zijn de vleugeldeuren. Die hadden we nog niet gezien. Daarmee heeft de Cyberster de uitstraling van een serieuze sportwagen.

Hoewel MG toch een beetje een budgetmerk is, heeft deze Cyberster ook in andere opzichten geen goedkope uitstraling. Als je deze auto tussen een Aston Martin en een Ferrari parkeert sta je niet voor lul.

Interieurfoto’s deelt MG nog niet, maar op de foto van bovenaf kunnen we toch een glimp opvangen van het binnenste. Dit is ook heel anders dan we van MG gewend zijn en ziet er van een afstandje niet verkeerd uit. Op gelekte beelden was ook een yoke-stuur te zien, maar we durven niet te zeggen of de afgebeelde auto dat heeft.

De specificaties zijn nog niet officieel, maar niet getreurd: er zijn al wat cijfers gelekt. De Cyberster zal in twee varianten komen, met één of twee elektromotoren. In het eerste geval krijg je 310 pk, in het tweede geval 536 pk.

Dat klinkt leuk, totdat je het gewicht hoort. De versie met twee elektromotoren weegt maar liefst 1.985 kg. Dat is even slikken… De instapversie is iets lichter, maar 1.850 kg is nog steeds heel veel voor een roadster.

Een lichtvoetige sportwagen zal het dus niet worden, maar laten we positief blijven. Deze MG Cyberster is ongetwijfeld leuker dan 99% van de EV’s. En het goede nieuws is dat hij ook onze kant op komt. De Cyberster zal in 2024 zijn opwachting maken, niet toevallig het jaar waarin MG haar 100-jarig jubileum viert.