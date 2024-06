Uitslag Formule 1 Oostenrijk: Verstappen vijfde en Perez zevende!

Max Verstappen is de grote favoriet, maar hij wint vandaag niet. Wie oh wie doet dat dit jaar wel in de Grand Prix van Oostenrijk?

Het is weer zondag, dus racedag. Na de Grand Prix van Spanje van vorige week gaat het circus dit weekend los in Oostenrijk. Al jarenlang is de Red Bull Ring een happy hunting ground voor Max Emilian. En hoewel het recent weer een beetje spannender is in de F1, was de verwachting van echte kenners dan ook dat Verstappen de beste papieren heeft voor de zege.

In de Sprint Shootout, de Sprint en de kwalificatie bleek die verwachting terecht. VER werd eigenlijk alleen maar beter terwijl de rest achterbleef. Leuk voor Max, minder leuk voor de neutrale fan. En minder leuk voor Perez, die er wederom uitzag als Gasly in 2019. Met Piastri verder naar achteren op de grid na een straf voor track limits, zal het vermoedelijk weer tussen Max en Lando gaan vandaag. Maar wordt het ook spannend?

SPOILER ALERT: NU VOLGT EERST DE UITSLAG

Start

En dan nu een kort verslag. Bij de start behoudt Verstappen makkelijk de leiding. Russell dringt aan bij Norris, maar die houdt P2. Achter de top-3 gaat Hamilton voorbij aan Sainz. Maar hij doet dat naast de baan. Hoewel LH44 later kortstondig ook nog voorbij gaat aan GR63, geeft hij later de plek terug aan de Ferrari-man. Piastri haalt buitenom Perez op fraaie wijze in. De Mexicaan had eerst dapper wat vooruitgang gemaakt. Maar valt dan toch weer terug.

Er zijn wat schermutselingen geweest met onder andere de Hazen en Alonso die Zhou aanrijdt in het achterveld, als Verstappen zijn eerste stop maakt. Norris heeft dan een seconde of vijf achterstand. Hij komt in dezelfde ronde binnen. Dat zorgt voor een lastig momentje voor Red Bull. Ze laten Max gaan, maar die komt dan een beetje in het pad van Lando terecht. De wedstrijdleiding gaat onderzoek doen. Maar dat leidt uiteindelijk niet tot een straf.

Mid Race

De Alpines gaan dan samen en samen met Alonso in de clinch. Gasly is andermaal niet blij met de verdedigende acties van Ocon. Het komt echter niet tot een klapper en uiteindelijk weet GAS zijn land- en teamgenoot voorbij te gaan. Alonso heeft kennelijk een en ander meegekregen en heeft er een ‘wow’ voor over op de radio. Verstappen houdt het gaatje met Norris op een seconde of acht.

Verstappen kablabber!!1!

Verstappen komt dan binnen voor zijn tweede en laatste stop. De Nederlander gaat naar gebruikte banden. Maar linksachter wil niet! Max staat lang stil omdat hij ook nog Norris voorbij moet laten kruisen, die weer in dezelfde ronde binnenkomt. Een tweede behindering zal de wedstrijdleiding niet tof vinden. Maar nu is het opeens weer spannend.

Max schiet even door in een bocht en dan komt NOR in DRS. De Brit gaat voor een move en Max gaat (te?) laat in de verdediging. Voor nu behoudt hij daarmee P1. Norris vindt het niet oké. Een schitterend gevecht ontvouwd zich. Geklaag op de radio volgt ook. En dan komt inhaalpoging nummer X…en gaat het mis. De twee matties raken elkaar. Norris valt uit, Verstappen moet een nieuwe band halen en valt terug naar P5. Tevens krijgt hij een straf van 10 seconden.

Finish

Russell is de lachende derde. Hij ziet de gehavende bolides van de top-2 terugvallen en pakt de leiding. Sainz zit dan nog 3 seconden achter de Brit, maar wordt verschalkt door Piastri. De Ozzie kan dan echter niet meer ook nog P1 aanvallen. Hamilton wordt vierde, voor Max die nog tien puntjes uitloopt op de nummer twee in het kampioenschap vandaag. Voor Haas F1 is er goed nieuws met een zeldzame dubbele puntenscore.

De F1 is weer spannend! Volgende week verder in Silverstone.