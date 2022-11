Autoblog Spot van de Week: Vandenbrink Ferrari 612 Shooting Brake

De Ferrari 612 Shooting Brake van Nederlandse bodem, wie kent ‘m noch?

De edele kunst van coachbuilding is vooral een Italiaanse aangelegenheid, maar er zijn ook enkele coachbuild-projecten van Nederlandse bodem. Momenteel houdt ontwerper Niels van Roy zich daarmee bezig, maar Autoblog-lezers van het eerste uur zullen zich ook nog een andere naam herinneren: Vandenbrink.

Over de Vandenbrink Ferrari 612 Shooting Brake is al het nodige geschreven op deze site, maar nu is er een reden om deze auto weer eens uit te lichten. De enige echte 612 Shooting Brake is namelijk in het wild gespot. @dadamphotography trof deze auto aan in een Groningse parkeergarage.

Aan de totstandkoming van deze auto is het nodige vooraf gegaan. Het originele ontwerp komt van Michiel van den Brink en dateert al uit 2007. Het plan was niet om het bij tekeningen te laten, maar uiteindelijk leek het niet tot een daadwerkelijke auto te komen.

Tot 2019, toen 12 jaar later alsnog de Vandenbrink Ferrari 612 Shooting Brake werd onthuld. Daar was overigens niet iedereen even gelukkig mee, want Van den Brink zelf distantieerde zich van deze auto.

Weer drie jaar verder is de 612 Shooting Brake nu voor het eerste in het wild gesignaleerd. De Ferrari ziet er iets anders uit dan in 2019, maar waarschijnlijk gaat het om dezelfde auto.

De 612 Shooting Brake is nu uitgevoerd in een two-tone kleurstelling. Die lijkt geïnspireerd te zijn op de 612 GP Berne Edition (en de Corvette C1). Daarnaast spotten we nieuwe velgen. De originele 612 Scaglietti-velgen zijn vervangen door modernere FF-velgen.

Vooralsnog is dit het enige exemplaar dat gebouwd is, alhoewel er in 2019 wel de mogelijkheid was om een order te plaatsen. Wie weet duikt er over een X aantal jaar opeens nog een 612 Shooting Brake op. Of niet.

Één ding is in ieder geval zeker: dit is een topspot. @dadamphotography wint daarom met glans de Autoblog Spot van de Week. Zijn spot wordt een week lang uitgelicht op de frontpage en hij krijgt een Autoblog-pet of -muts.

Volgende week zondag is er wederom een nieuwe Spot van de Week. Ben je ook wat bijzonders tegengekomen? Deel je foto’s op Autoblog Spots en wie weet verschijnt jouw spot de volgende keer in deze rubriek!

Bekijk alle foto’s op Autoblog Spots!